Из-за аварии российских судов с нефтью Черному морю грозит катастрофа

Птицы пострадали от загрязнения. Фото: Facebook/Владислав Балинский

Из-за разлива нефтепродуктов в результате аварии российских нефтеналивных судов Черному морю грозит серьезное экологическое бедствие. Причиной кораблекрушения стала небрежность российских судостроителей.

Об этом сообщил эколог, активист организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

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Ущерб на миллиарды и последствия на годы

По словам эксперта, в результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. Из-за низкой температуры воды большая часть нефтепродуктов окажется на дне в виде сгустков.

"Вот этот, который окажется на дне, собрать уже невозможно — теперь эти сгустки будут ограниченно перемещаться морскими течениями и с повышением температуры будут периодически всплывать в виде радужной жирной пленки, отравляя все живое вокруг", — говорит Владислав Балинский.

Эколог утверждает, что речь идет о потенциальном ущербе на десятки миллиардов долларов и отравлении моря на десятилетия.

Почему это опасно

Владислав Балинский напомнил, что в ноябре 2007 года в районе Керченского пролива также раскололось и затонуло нефтеналивное судно "Волгонефть 139". Тогда в море попали около 3 тыс. тонн мазута. Из-за этого погибло множество птиц и морских обитателей.

"Гидробионты погибают в результате гипоксии (заморные процессы) и механического повреждения органов дыхания и пищеварения. Экосистемы превращаются в вялые пустыни", — говорит эколог.

Причины аварии

Владислав Балинский рассказал, что в 1990-х годах РФ в спешном порядке перерабатывала нефтеналивные суда под международные стандарты. Способ, с помощью которого это делалось, мог стать причиной аварии.

"Делала это просто и по-русски бесхитростно — укорочение методом вырезания середины корпуса и сварка носа с кормой. Теперь понятно почему все пополам?", — говорит эксперт.

По его словам, таким способом были переработаны десятки судов. Это создает большие опасности для экосистем Черного моря.

Напомним, 15 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам два российских судна с нефтепродуктами. Речь идет о "Волгонефти-212" и "Волгонефти-239". Также мы сообщали, что в Черном море утонул российский плавучий кран.