Росіяни намагаються приховати масштаби розливу нафти у Чорному морі

Пляма мазуту в Анапі. Фото: Telegram

Офіційна влада Росії намагається приховати наслідки аварії нафтоналивних суден у Керченській протоці 15 грудня. Скільки тонн нафтопродуктів вилилось у воду, наразі точно невідомо. Але вже зрозуміло, що шкода для моря значна.

Про це розповів еколог, активіст організації "Зелений лист" Владислав Балінський.

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Мазут у морі

За словами експерта, сумарно танкери перевозили майже 9 тис. тонн нафтопродуктів. Внаслідок шторму судна переломило навпіл. Але російські офіційні особи стверджують, що витік мазуту стався "частково", а жодних плям на поверхні моря не виявили. Водночас, зазначає Владислав Балінський, місцеві мешканці публікують фото і відео великих розливів на узбережжі й знаходять вимазаних у мазуті птахів.

"Станом на вечір 17 грудня єкологічна катастрофа вже торкнулася як мінімум 60 км чорноморського узбережжя Краснодарського краю. Мешканці північної околиці Анапи скаржаться на запах газу та нафти, що викликає блювоту та сльози", — говорить еколог.

Владислав Балінський також зауважив, що відео, яке виклали офіційні російські установи, знято таким чином, щоби не було видно відблиску від масляних плям.

"Однак, якщо уважно придивитися, можна помітити ефект заспокоєння хвиль біля корпусу затонулого судна за вектором напрямку вітру. Це велика пляма мазуту, що виливається з середини танкера! Також, звертаємо увагу на те, що рештки судна "Волгонефть-239" які викинуло на берег у районі мису Панагія, зняті з боку корми таким чином, щоб відсутність носової частини танкера не впадала в око. Як при цьому вміст навпіл розірваних танків може зберегтися в ємності не зрозуміло", — стверджує він.

Що сталося

Нагадаємо, 15 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами. Йдеться про "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. Вчора сигнал лиха подав ще один російський танкер, "Волгонефть-109". За офіційними даними, мазут з нього у море не потрапив.