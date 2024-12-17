У Чорному морі тоне ще один російський танкер

Судно "Волгонефть-109". Фото: MarinTraffic

У Керченській протоці в районі порту Кавказ сигнал лиха подало російське нафтоналивне судно. Це вже третій такий випадок останніми днями. Аварії танкерів загрожують екологічним лихом у Чорному морі.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Що відомо

За даними видання, йдеться про танкер "Волгонефть-109", що перевозив 4 тис. тонн мазуту. У судна порушена герметичність четвертого вантажного танка. Щоправда сам корпус судна не постраждав, отож, за попередніми висновками, у море мазут не потрапляє.

Попередня аварія

Нагадаємо, 15 грудня біля берегів Керчі потужний шторм розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами. Йдеться про "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". За словами еколога Владислава Балінського, внаслідок аварії у море могли потрапити 8,6 тис. тонн мазуту. Експерт стверджує у коментарі виданню УСІ, що вже влітку пляма може дістатися узбережжя Одещини.

Детальніше про небезпеку для Чорного моря через аварії танкерів читайте у нашому матеріалі. Також ми повідомляли, що у Чорному морі потонув російський плавучий кран.