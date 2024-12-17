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Третий за три дня — в Черном море тонет российский танкер

17 декабря 2024 15:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Черном море тонет еще один российский танкер
Судно "Волгонефть-109". Фото: MarinTraffic
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Керченском проливе в районе порта Кавказ сигнал бедствия подало российское нефтеналивное судно. Это уже третий случай за последние дни. Аварии танкеров угрожают экологическим бедствием в Черном море.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

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Что известно

По данным издания, речь идет о танкере "Волгонефть-109", перевозившем 4 тыс. тонн мазута. У судна нарушена герметичность четвертого грузового танка. Правда, сам корпус судна не пострадал, так что, по предварительным выводам, в море мазут не попадает.

Предварительная авария

Напомним, 15 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам два российских судна с нефтепродуктами. Речь идет о "Волгонефти-212" и "Волгонефти-239". По словам эколога Владислава Балинского, в результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. Эксперт утверждает в комментарии изданию УСІ, что уже летом пятно может добраться до побережья Одесчины.

Подробнее об опасности для Черного моря из-за аварий танкеров читайте в нашем материале. Также мы сообщали, что в Черном море утонул российский плавучий кран.

Одесса Черное море экологическая катастрофа экология танкер загрязнение

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