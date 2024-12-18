Россияне пытаются скрыть масштабы разлива нефти в Черном море

Пятно мазута в Анапе. Фото: Telegram

Официальные власти России пытаются скрыть последствия аварии нефтеналивных судов в Керченском проливе 15 декабря. Сколько тонн нефтепродуктов вылилось в воду, пока точно неизвестно. Но уже понятно, что вред для моря значительный.

Об этом рассказал эколог, активист организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

Читайте также:

Мазут в море

По словам эксперта, суммарно танкеры перевозили около 9 тыс. тонн нефтепродуктов В результате шторма судно переломило пополам. Но российские официальные лица утверждают, что утечка мазута произошла "частично", а никаких пятен на поверхности моря не обнаружили. Между тем, отмечает Владислав Балинский, местные жители публикуют фото и видео больших разливов на побережье и находят вымазанных в мазуте птиц.

"По состоянию на вечер 17 декабря экологическая катастрофа уже коснулась как минимум 60 км черноморского побережья Краснодарского края. Жители северной окраины Анапы жалуются на запах газа и нефти, что вызывает рвоту и слезы", — говорит эколог.

Владислав Балинский также отметил, что видео, выложенное официальными российскими учреждениями, снято таким образом, чтобы не было видно блика от масляных пятен.

"Однако, если внимательно присмотреться, можно заметить эффект успокоения волн у корпуса затонувшего судна по вектору направления ветра. Это большое пятно выливающегося изнутри танкера мазута! Также, обращаем внимание на то, что остатки судна "Волгонефть-239", которое выбросило на берег в районе мыса Панагия, сняты со стороны корма таким образом, чтобы отсутствие носовой части танкера не бросалась в глаза. Как при этом содержимое пополам разорванных танков может сохраниться в емкости, непонятно», — утверждает он.

Что произошло

Напомним, 15 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам два российских судна с нефтепродуктами. Речь идет о "Волгонефти-212" и "Волгонефти-239". В результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. Вчера сигнал бедствия подал еще один российский танкер, "Волгонефть-109". По официальным данным, мазут из него в море не попал.