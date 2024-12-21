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На Одесчине нашли мертвой краснокнижную птицу — подробности

21 декабря 2024 11:24
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Погибла птица, которая летала между Крымом и Одесщиной
Птица Мартин Каспийский. Фото иллюстративное: inaturalist.org
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Редкого мартина Каспийского с передатчиком на спине, занесенного в Красную книгу Украины, искали по координатам в Измаильском районе. Птица погибла, вероятно, из-за отравления на полях. Несмотря на потерю, удалось получить важную научную информацию.

Об этом сообщил научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы" биолог Иван Русев.

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Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот

В Тузловских лиманах нашли мертвую птицу

По его словам, уникальная операция по поиску спутникового передатчика, прикрепленного к редкому каспийскому мартину, завершилась в Измаильском районе возле села Трудовое.

На Одесщине нашли мертвой краснокнижной птицы — подробности - фото 2
Маршрут птицы. Фото: Иван Русев

Эта птица, известная под именем RAMO, была окольцована в дельте Дуная (о. Сахалин) румынскими учеными. RAMO часто летал между оккупированным Крымом и природными парками Украины, в частности "Тузловскими лиманами" и Нижнеднестровским парком. По сигналу передатчика птицу нашли в болотистой местности среди камыша.

"К сожалению, RAMO погиб около трех недель назад, предположительно из-за отравления зерном, которое используют для борьбы с грызунами. Это нарушение правил использования яда на полях", — рассказал Иван Русев.

На Одесщине нашли мертвой краснокнижной птицы - подробности - фото 3
Чип на птичке. Фото: Иван Русев

Мартин Каспийский, занесенный в Красную книгу, является очень редким видом.

"Хотя мы потеряли эту птицу, ее спутниковый передатчик помог получить ценную информацию о миграции и местах пребывания вида", — отметил эколог.

На Одесщине нашли мертвой краснокнижной птицы — подробности - фото 4
Мартин Каспийский. Фото: Иван Русев

Напомним, 15 декабря у берегов Керчи мощный шторм разломал пополам два российских судна с нефтепродуктами. В результате аварии в море могли попасть 8,6 тыс. тонн мазута. Экологи утверждают , что РФ скрывает масштабы экологического бедствия, а нефтепродукты могут добраться до украинских берегов.

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