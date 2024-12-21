В Одессе леопард напал на мужчину

Вольер в котором леопард напал на мужчину. Фото: Нацполиция

В одесском зоопарке произошел инцидент: леопард напал на убиравшего в вольере сотрудника. Другого работника, пытавшегося помочь, также зажало в ловушке. Полицейские вынуждены были применить оружие, чтобы спасти людей.

Об этом в субботу, 21 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Правоохранители возле вольера. Фото: Нацполиция

Нападение леопарда в Одессе

По их информации, сегодня утром около 10:00 директор одесского зоопарка сообщил о нападении леопарда на сотрудника во время уборки в вольере. Прибыв на место, правоохранители увидели, что в вольере, кроме раненого мужчины, находится еще один оказавшийся в ловушке работник, пытаясь помочь коллеге.

Леопарда обезвредили

Чтобы предотвратить дальнейшую опасность для жизни людей, полицейские вынуждены были использовать оружие и обезвредить животное. Раненого мужчину доставили в больницу, его состояние уточняется.

Полиция проводит расследование для установления всех обстоятельств инцидента. Правовая квалификация события будет предоставлена после завершения следственных действий.

Раненый сотрудник доставлен в городскую больницу с множественными ранами головы, шеи, конечностей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в Тузловских лиманах нашли мертвой краснокнижную птицу, которая летала между Одесской областью и Крымом. Также одессит поджег грузовик, который, по его словам, портил пейзаж из окна квартиры.