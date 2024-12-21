ДТП на трасі Одеса-Рені біля села Маяки – ускладнення руху

Розбитий автобус. Фото: Нацполіція

На автодорозі Одеса-Рені сталася ДТП, що спричинила ускладнення руху транспорту. Чоловік намагався обігнати автобус і скоїв зіткнення з зустрічною автівкою, у результаті аварії пошкодження зазнали три автомобілі.

Про це у суботу, 21 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Понівечений автобус "МАN". Фото: Нацполіція

ДТП на трасі Одеса-Рені

За інформацією поліції, ДТП сталася на ділянці автодороги Одеса-Рені біля села Маяки. 60-річний водій автомобіля "Hyundai", який здійснював обгін рейсового автобуса "МАN", не переконався в безпеці маневру. Це призвело до зіткнення з автомобілем "Ford", який відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автобусом.

Понівечена автівка "Ford". Фото: Нацполіція

Понівечена автівка "Hyundai" Фото: Нацполіція

Постраждалі унаслідок аварії

В результаті аварії госпіталізовано водія та 56-річну пасажирку "Ford", медична допомога іншим учасникам не знадобилась. На місці працюють правоохоронці, обставини аварії з’ясовуються, рух ускладнено.

Нагадаємо, 43-річний одесит підпалив вантажівку, яка, за його словами, псувала краєвид із вікна квартири. Також в одеському зоопарку леопард напав на співробітника, який прибирав у вольєрі.