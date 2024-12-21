ДТП на трассе Одесса-Рени возле села Маяки – усложнение движения

На трассе Одесса-Рени произошла авария — движение затруднено
На автодороге Одесса-Рени произошло ДТП, повлекшее затруднение движения транспорта. Мужчина пытался обогнать автобус и совершил столкновение со встречным автомобилем, в результате аварии повреждения получили три автомобиля.
Об этом в субботу, 21 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
ДТП на трассе Одесса-Рени
По информации полиции, ДТП произошло на участке автодороги Одесса-Рени у села Маяки. 60-летний водитель автомобиля "Hyundai", совершавший обгон рейсового автобуса "МАN", не убедился в безопасности маневра. Это привело к столкновению с автомобилем Ford, который отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.
Пострадавшие в результате аварии
В результате аварии госпитализированы водитель и 56-летняя пассажирка "Ford", медицинская помощь другим участникам не понадобилась. На месте работают правоохранители, обстоятельства аварии выясняются, движение затруднено.
Напомним, 43-летний одессит поджег грузовик, который, по его словам, портил пейзаж из окна квартиры. Также в одесском зоопарке леопард напал на убиравшего в вольере сотрудника.
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