ДТП на трассе Одесса-Рени возле села Маяки – усложнение движения

Разбитый автобус. Фото: Нацполиция

На автодороге Одесса-Рени произошло ДТП, повлекшее затруднение движения транспорта. Мужчина пытался обогнать автобус и совершил столкновение со встречным автомобилем, в результате аварии повреждения получили три автомобиля.

Об этом в субботу, 21 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Поврежденный автобус "МАN". Фото: Нацполиция

ДТП на трассе Одесса-Рени

По информации полиции, ДТП произошло на участке автодороги Одесса-Рени у села Маяки. 60-летний водитель автомобиля "Hyundai", совершавший обгон рейсового автобуса "МАN", не убедился в безопасности маневра. Это привело к столкновению с автомобилем Ford, который отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Поврежденный автомобиль "Ford". Фото: Нацполиция

Поврежденный автомобиль "Hyundai" Фото: Нацполиция

Пострадавшие в результате аварии

В результате аварии госпитализированы водитель и 56-летняя пассажирка "Ford", медицинская помощь другим участникам не понадобилась. На месте работают правоохранители, обстоятельства аварии выясняются, движение затруднено.

Напомним, 43-летний одессит поджег грузовик, который, по его словам, портил пейзаж из окна квартиры. Также в одесском зоопарке леопард напал на убиравшего в вольере сотрудника.