ДТП в Одесской области: 17-летний парень погиб, еще одного госпитализировали

Переброшенный автомобиль. Фото: Нацполиция

В Одесской области произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль "Citroën" съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погиб подросток, еще один несовершеннолетний с травмами доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Об этом в субботу, 21 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Детали аварии под Одессой

Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля Citroën не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехал с дороги и опрокинулся. В салоне авто находились два 17-летних парня. Один из них погиб на месте происшествия, второй с разными травмами был госпитализирован. Пока правоохранители выясняют, кто именно находился за рулем и были ли юноши трезвые.

Какое наказание за ДТП

Как сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта ГУНП в Одесской области Дмитрий Слюта, возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

Транспортное средство, принадлежащее матери госпитализированного парня, изъято и помещено на арестплощадку. Назначен ряд экспертиз. Полиция устанавливает все происшествия.

Правоохранители призывают родителей контролировать досуг детей и не допускать их к управлению транспортными средствами без водительского удостоверения. В Украине вождение разрешено с 18 лет при наличии соответствующего документа.

Напомним, на автодороге Одесса-Рени произошло ДТП, повлекшее затруднение движения транспорта к границам. Также в одесском зоопарке подстрелили леопарда.