Реконструкції Іванівського шляхопроводу в Одесі не буде

Іванівський шляхопровід в Одесі. Фото: ОМР

Суд розірвав правовідносини між управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та ТОВ "Автомагістраль-Південь". Договір був укладений на реконструкцію Іванівського шляхопроводу.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Господарського суду Одеської області.

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У рішенні йдеться, що визнав недійсним договір між управлінням дорожнього господарства Одеської міської ради та ТОВ "Автомагістраль-Південь", підписаний у червні 2022 року для реконструкції Іванівського шляхопроводу в Одесі на суму 1,61 млрд грн.

Рішення суду ґрунтується на виявлених порушеннях. Зокрема, замовник здійснив закупівлю без передбаченого бюджетного асигнування, оскільки в бюджеті Одеської міської громади на 2022-2023 роки не було заплановано коштів на цей проєкт.

Також "Автомагістраль-Південь" не надала повної інформації про наявність матеріально-технічної бази та технологій, що є обов’язковою кваліфікаційною вимогою. Суд встановив, що не всі працівники компанії мали необхідний досвід і знання, а дозвільна документація, видана ТУ Держпраці, виявилася неповною.

Реконструкція Іванівського шляхопроводу

Зазначимо, що повідомлення про руйнування опор мосту почали з'являтися ще у 2020 році. На початку 2021 року під час обстеження Іванівського шляхопроводу було встановлено, що експлуатаційний стан мосту кваліфікується як небезпечний. За понад 8 500 000 грн мерія заказала проєкт реконструкції об'єкта, а на самий ремонт було необхідно 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Аукціон на вибір підрядника провели у квітні 2022 року.

Оголошення про проведення аукціону. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі вулицю Єнісейську офіційно перейменували на честь Юрія Коваленка. Також ми писали, що одесити сьогодні залишились без світла через ремонтні роботи.