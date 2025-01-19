Відключення світла в Одесі 19 січня: адреси та графік робіт

Зарядіть телефони — у кого з одеситів не буде світла сьогодні
Сьогодні, 19 січня, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання до 19:00. Проте варто врахувати, що час відновлення може змінюватися залежно від ходу робіт та інших обставин.
Про це у неділю, 19 січня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ
- вул. Дальницька, 15
- вул. Балківська, 193
- вул. Головковська, 42, 50, 50/1
Роботи триватимуть до 19:00.
Північний РЕМ
- вул. 36-51, 53-55 Лінія (ж/м с. Шевченко)
- вул. Пісочна, 1-172
- вул. Соляна, 1-85
- пров. Пісочний, 1-4
- вул. Луцька, 1-135
- вул. Вишнева, 1-43
- пров. Вишневий, 2-14
- вул. Рельєфна, 1-35
- вул. Міцкевича, 1-35
- вул. Дем’янова, 1-13
- вул. Яблучна, 1-4
- вул. Ракетна, 1-18
- вул. Роздольна, 1-74
- вул. Центральна, 2-38
- вул. Степова, 1-14
- вул. Перемоги, 1-87
- вул. Сімферопольська, 1-24
Роботи триватимуть до 19:00.
- вул. Заболотного, 27
- вул. Героїв Оборони Одеси, 28, 80-98
Роботи триватимуть до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені.
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