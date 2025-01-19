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Зарядіть телефони — у кого з одеситів не буде світла сьогодні

19 січня 2025 09:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі 19 січня: адреси та графік робіт
Енергетики проводять ремонт на електромережах. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 19 січня, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання до 19:00. Проте варто врахувати, що час відновлення може змінюватися залежно від ходу робіт та інших обставин. 

Про це у неділю, 19 січня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

  • вул. Дальницька, 15
  • вул. Балківська, 193
  • вул. Головковська, 42, 50, 50/1

Роботи триватимуть до 19:00.

Північний РЕМ

  • вул. 36-51, 53-55 Лінія (ж/м с. Шевченко)
  • вул. Пісочна, 1-172
  • вул. Соляна, 1-85
  • пров. Пісочний, 1-4
  • вул. Луцька, 1-135
  • вул. Вишнева, 1-43
  • пров. Вишневий, 2-14
  • вул. Рельєфна, 1-35
  • вул. Міцкевича, 1-35
  • вул. Дем’янова, 1-13
  • вул. Яблучна, 1-4
  • вул. Ракетна, 1-18
  • вул. Роздольна, 1-74
  • вул. Центральна, 2-38
  • вул. Степова, 1-14
  • вул. Перемоги, 1-87
  • вул. Сімферопольська, 1-24

Роботи триватимуть до 19:00.

  • вул. Заболотного, 27
  • вул. Героїв Оборони Одеси, 28, 80-98

Роботи триватимуть до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені.

Одеса Одеська область Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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