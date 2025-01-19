Відключення світла в Одесі 19 січня: адреси та графік робіт

Енергетики проводять ремонт на електромережах. Фото ілюстративне: УНІАН

Сьогодні, 19 січня, частина мешканців Одеси залишилася без світла через проведення планово-аварійних робіт на мережах електропостачання. Компанія ДТЕК обіцяє відновити електропостачання до 19:00. Проте варто врахувати, що час відновлення може змінюватися залежно від ходу робіт та інших обставин.

Про це у неділю, 19 січня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ

вул. Дальницька, 15

вул. Балківська, 193

вул. Головковська, 42, 50, 50/1

Роботи триватимуть до 19:00.

Північний РЕМ

вул. 36-51, 53-55 Лінія (ж/м с. Шевченко)

вул. Пісочна, 1-172

вул. Соляна, 1-85

пров. Пісочний, 1-4

вул. Луцька, 1-135

вул. Вишнева, 1-43

пров. Вишневий, 2-14

вул. Рельєфна, 1-35

вул. Міцкевича, 1-35

вул. Дем’янова, 1-13

вул. Яблучна, 1-4

вул. Ракетна, 1-18

вул. Роздольна, 1-74

вул. Центральна, 2-38

вул. Степова, 1-14

вул. Перемоги, 1-87

вул. Сімферопольська, 1-24

Роботи триватимуть до 19:00.

вул. Заболотного, 27

вул. Героїв Оборони Одеси, 28, 80-98

Роботи триватимуть до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть застосовувати стабілізаційні відключення світла. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені.