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Зарядите телефоны — у кого из одесситов не будет света сегодня

19 января 2025 09:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе 19 января: адреса и график работ
Энергетики проводят ремонт на электросетях. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 19 января, часть жителей Одессы осталась без света из-за проведения планово-аварийных работ на сетях электроснабжения. Компания ДТЭК обещает восстановить электроснабжение до 19:00. Однако стоит учесть, что время восстановления может меняться в зависимости от хода работ и других обстоятельств.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

  • ул. Дальницкая, 15
  • ул. Балковская, 193
  • ул. Головковская, 42, 50, 50/1

Работы продлятся до 19:00.

Северный РЭС

  • ул. 36-51, 53-55 Линия (ж/м с. Шевченко)
  • ул. Песочная, 1-172
  • ул. Соляная, 1-85
  • пер. Песочный, 1-4
  • ул. Луцкая, 1-135
  • ул. Вишневая, 1-43
  • пер. Вишневый, 2-14
  • ул. Рельефная, 1-35
  • ул. Мицкевича, 1-35
  • ул. Демьянова, 1-13
  • ул. Яблочная, 1-4
  • ул. Ракетная, 1-18
  • ул. Раздольная, 1-74
  • ул. Центральная, 2-38
  • ул. Степная, 1-14
  • ул. Победы, 1-87
  • ул. Симферопольская, 1-24

Работы продлятся до 19:00.

  • ул. Заболотного, 27
  • ул. Героев Обороны Одессы, 28, 80-98

Работы продлятся до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут применять стабилизационные отключения света. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК отключения света свет

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:40 Очереди на границе Украины — легко ли пересечь КПП

10:33 На Ровенщине в одном из лицеев преподаватель избил ученика

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