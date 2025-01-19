Отключение света в Одессе 19 января: адреса и график работ

Энергетики проводят ремонт на электросетях. Фото иллюстративное: УНИАН

Сегодня, 19 января, часть жителей Одессы осталась без света из-за проведения планово-аварийных работ на сетях электроснабжения. Компания ДТЭК обещает восстановить электроснабжение до 19:00. Однако стоит учесть, что время восстановления может меняться в зависимости от хода работ и других обстоятельств.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света в Одессе

Центральный РЭС

ул. Дальницкая, 15

ул. Балковская, 193

ул. Головковская, 42, 50, 50/1

Работы продлятся до 19:00.

Северный РЭС

ул. 36-51, 53-55 Линия (ж/м с. Шевченко)

ул. Песочная, 1-172

ул. Соляная, 1-85

пер. Песочный, 1-4

ул. Луцкая, 1-135

ул. Вишневая, 1-43

пер. Вишневый, 2-14

ул. Рельефная, 1-35

ул. Мицкевича, 1-35

ул. Демьянова, 1-13

ул. Яблочная, 1-4

ул. Ракетная, 1-18

ул. Раздольная, 1-74

ул. Центральная, 2-38

ул. Степная, 1-14

ул. Победы, 1-87

ул. Симферопольская, 1-24

Работы продлятся до 19:00.

ул. Заболотного, 27

ул. Героев Обороны Одессы, 28, 80-98

Работы продлятся до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже ли зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут применять стабилизационные отключения света. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени.