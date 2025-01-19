Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні у неділю

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на ранок неділі, 20 січня, на автомобільній трасі Одеса-Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що біля кордону з Молдовою сталася ДТП, що теж ускладнює рух транспорту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника та на КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Там також сталося зіткнення двох автівок. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску великих черг немає.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Татарбунарів. Однак воно суттєво не впливає на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме понад 4 години.

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Нагадаємо, на півдні Одеської області завершується ремонт мосту через канал Кофа, значно скоротить час подорожі до Румунії. Також ми повідомляли, що на Одещині викрили жінку, яка "допомагала" отримати водійські права за хабар.