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Локальні затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені зараз

19 січня 2025 09:19
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні у неділю
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 20 січня, на автомобільній трасі Одеса-Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що біля кордону з Молдовою сталася ДТП, що теж ускладнює рух транспорту. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника та на КПП. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Там також сталося зіткнення двох автівок. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску великих черг немає.

Локальні затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невелике скупчення машин біля Татарбунарів. Однак воно суттєво не впливає на трафік. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме понад 4 години.

Локальні затори та ДТП — ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Румунію. Фото: скриншот

Нагадаємо, на півдні Одеської області завершується ремонт мосту через канал Кофа, значно скоротить час подорожі до Румунії. Також ми повідомляли, що на Одещині викрили жінку, яка "допомагала" отримати водійські права за хабар.

Одеса КПП Одеська область затори черги на кордоні виїзд за кордон

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