Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе в воскресенье

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

По состоянию на утро воскресенья, 20 января, на автомобильной трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные заторы. Однако следует отметить, что возле границы с Молдовой произошло ДТП, что тоже затрудняет движение транспорта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Заторы на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в Большом Дальнике и в районе КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Там также произошло столкновение двух автомобилей. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска больших очередей нет.

Заторы на Паланке. Фото: скриншот

Заторы на Орловку

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин возле Татарбунаров. Однако оно существенно не влияет на трафик. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит более 4 часов.

Заторы на Румынию. Фото: скриншот

Напомним, на юге Одесской области завершается ремонт моста через канал Кофа, значительно сократит время путешествия в Румынию. Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили женщину, которая "помогала" получить водительские права за взятку.