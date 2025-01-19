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Локальные пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени сейчас

19 января 2025 09:19
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе в воскресенье
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро воскресенья, 20 января, на автомобильной трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные заторы. Однако следует отметить, что возле границы с Молдовой произошло ДТП, что тоже затрудняет движение транспорта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в Большом Дальнике и в районе КПП. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Там также произошло столкновение двух автомобилей. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска больших очередей нет.

Локальные пробки и ДТП - ситуация на трассе Одесса-Рени сейчас - фото 1
Заторы на Паланке. Фото: скриншот

Заторы на Орловку

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано небольшое скопление машин возле Татарбунаров. Однако оно существенно не влияет на трафик. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит более 4 часов.

Локальные пробки и ДТП - ситуация на трассе Одесса-Рени сейчас - фото 2
Заторы на Румынию. Фото: скриншот

Напомним, на юге Одесской области завершается ремонт моста через канал Кофа, значительно сократит время путешествия в Румынию. Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили женщину, которая "помогала" получить водительские права за взятку.

Одесса КПП Одесская область пробки очереди на границе выезд за границу

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

10:40 Очереди на границе Украины — легко ли пересечь КПП

10:33 На Ровенщине в одном из лицеев преподаватель избил ученика

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