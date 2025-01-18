Торгівля водійськими правами — на Одещині викрили схему

Людина тримає долари в руках. Фото: Нацполіція

На Одещині викрили жінку, яка "допомагала" отримати водійські права за хабар. Правоохоронці затримали її на гарячому — тепер "бізнесменці" загрожує до 10 років за ґратами.

Про це у суботу, 18 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Торгувала водійськими посвідченнями

За даними поліцейських, жінка шукала клієнтів, яких переконувала у своїх зв’язках у регіональному сервісному центрі. За 750 доларів вона обіцяла "гарантований" результат на іспитах і швидке отримання посвідчення. Поліція затримала підозрювану під час передачі грошей.

Вилучені гроші, які були отримані за водійське посвідчення. Фото: Нацполіція

Яке покарання за хабар

Жінці висунули підозру за статтею про пособництво у вимаганні хабаря. Тепер їй загрожує до 10 років ув’язнення, конфіскація майна та заборона обіймати певні посади. Наразі правоохоронці працюють над встановленням інших учасників схеми, серед яких можуть бути працівники регіонального сервісного центру.

Нагадаємо, у Болграді затримали 32-річну жінку, коли вона розкладала "закладки" по місту. Також ми писали, що в Одесі розгорівся черговий скандал навколо міського голови Геннадія Труханова.