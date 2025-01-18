У Болграді "на гарячому" викрили наркокур'єрку

Поліцейська складає протокол на порушницю. Фото: Нацполіція

На Одещині поліцейські затримали 32-річну жінку за незаконний збут наркотиків. Зловмисницю затримали на гарячому, коли вона розкладала "закладки" по місту.

Про це у суботу, 18 січня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Жінку затримали за наркотики

За їх інформацією, 32-річну жінку затримали у Болграді. Поліція отримала оперативну інформацію та виявила зловмисницю на одній із вулиць міста, де вона вже встигла розкласти 10 "закладок" з наркотиками для своїх клієнтів.

У порушниці вилучили пакунки з наркотиками, які були направлені на експертизу для визначення складу та ваги. Окрім цього, поліція конфіскувала мобільний телефон, на якому були знайдені докази її участі в незаконному бізнесі.

"Закладки", які розкладала жінка по місту. Фото: Нацполіція

Згідно з попередньою інформацією, жінка діяла за інструкціями невідомого, з яким вона підтримувала контакт через телефон. Наркотики вона отримувала у вигляді "закладок" та розкладала їх по вказаних адресах, отримуючи оплату за свою діяльність.

Яке покарання за наркоторгівлю

За фактом незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою, жінці повідомлено про підозру. Відповідно до санкцій статті їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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