Кораблі РФ у Чорному морі — яка ситуація

Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ситуація в акваторії морів, які межують з Україною, залишається напруженою. Сьогодні вранці, 18 січня, у Чорному морі російських ракетоносіїв немає, але ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це у суботу, 18 січня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у морях

За їхніми даними, у Чорному та Азовському морях російські кораблі відсутні. Водночас у Середземному морі зафіксовано сім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп цих ракет сягає до 22 одиниць, що становить загрозу для регіону.

Рух Керченською протокою

Протягом доби спостерігався рух суден у Керченській протоці:

до Чорного моря зайшли 3 судна, з яких 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

до Азовського моря увійшли 9 суден, з яких 4 рухалися з боку Босфору.

Військові наголошують, що Росія продовжує ігнорувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Її судна регулярно вимикають системи автоматичної ідентифікації, що унеможливлює відстеження їхнього руху і створює потенційну загрозу для морського транспорту.

Нагадаємо, окупанти у суботу ранці вдарили по Києву та пошкодили трубопровід, є жертви серед людей. Також зросла кількість постраждалих унаслідок удару по Запоріжжю.