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Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря

18 січня 2025 10:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Кораблі РФ у Чорному морі — яка ситуація
Російські кораблі в морях на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Ситуація в акваторії морів, які межують з Україною, залишається напруженою. Сьогодні вранці, 18 січня, у Чорному морі російських ракетоносіїв немає, але ситуація може змінитися будь-якої миті.

Про це у суботу, 18 січня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Інформація про кількість кораблів на чергуванні у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів у морях

За їхніми даними, у Чорному та Азовському морях російські кораблі відсутні. Водночас у Середземному морі зафіксовано сім ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп цих ракет сягає до 22 одиниць, що становить загрозу для регіону.

Рух Керченською протокою

Протягом доби спостерігався рух суден у Керченській протоці:

  • до Чорного моря зайшли 3 судна, з яких 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
  • до Азовського моря увійшли 9 суден, з яких 4 рухалися з боку Босфору.

Військові наголошують, що Росія продовжує ігнорувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Її судна регулярно вимикають системи автоматичної ідентифікації, що унеможливлює відстеження їхнього руху і створює потенційну загрозу для морського транспорту.

Нагадаємо, окупанти у суботу ранці вдарили по Києву та пошкодили трубопровід, є жертви серед людей. Також зросла кількість постраждалих унаслідок удару по Запоріжжю. 

Одеса Чорне море Азовське море Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій

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10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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