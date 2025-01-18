Корабли РФ в Черном море — какова ситуация

Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

Ситуация в акватории морей, граничащих с Украиной, остается напряженной. Сегодня утром, 18 января, в Черном море российских ракетоносителей нет, но ситуация может измениться в любой момент.

Об этом в субботу, 18 января, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в морях

По их данным, в Черном и Азовском морях российские корабли отсутствуют. В то же время в Средиземном море зафиксировано семь вражеских кораблей, два из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп этих ракет достигает до 22 единиц, что представляет угрозу для региона.

Путь по Керченскому проливу

В течение суток наблюдалось движение судов в Керченском проливе:

в Черное море зашли 3 судна, из которых 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

в Азовское море вошли 9 судов, из которых 4 двигались со стороны Босфора.

Военные отмечают, что Россия продолжает игнорировать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Ее суда регулярно выключают системы автоматической идентификации, что делает невозможным отслеживание их движения и создает потенциальную угрозу для морского транспорта.

Напомним, оккупанты в субботу утром ударили по Киеву и повредили трубопровод, есть жертвы среди людей. Также возросло количество пострадавших в результате удара по Запорожью.