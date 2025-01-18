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Россия вывела все ракетоносители из Черного моря

18 января 2025 10:18
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Корабли РФ в Черном море — какова ситуация
Российские корабли в морях на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Ситуация в акватории морей, граничащих с Украиной, остается напряженной. Сегодня утром, 18 января, в Черном море российских ракетоносителей нет, но ситуация может измениться в любой момент.

Об этом в субботу, 18 января, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей на дежурстве в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в морях

По их данным, в Черном и Азовском морях российские корабли отсутствуют. В то же время в Средиземном море зафиксировано семь вражеских кораблей, два из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп этих ракет достигает до 22 единиц, что представляет угрозу для региона.

Путь по Керченскому проливу

В течение суток наблюдалось движение судов в Керченском проливе:

  • в Черное море зашли 3 судна, из которых 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
  • в Азовское море вошли 9 судов, из которых 4 двигались со стороны Босфора.

Военные отмечают, что Россия продолжает игнорировать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Ее суда регулярно выключают системы автоматической идентификации, что делает невозможным отслеживание их движения и создает потенциальную угрозу для морского транспорта.

Напомним, оккупанты в субботу утром ударили по Киеву и повредили трубопровод, есть жертвы среди людей. Также возросло количество пострадавших в результате удара по Запорожью.

Одесса Черное море Азовское море Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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