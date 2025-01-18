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На Одесчине молодая женщина делала "закладки" по городу

18 января 2025 11:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Болграде "на горячем" разоблачили наркокурьера
Полицейская составляет протокол на нарушительницу. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На Одесщине полицейские задержали 32-летнюю женщину за незаконный сбыт наркотиков. Злоумышленницу задержали с поличным, когда она раскладывала "закладки" по городу.

Об этом в субботу, 18 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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По их информации, 32-летнюю женщину задержали в Болграде. Полиция получила оперативную информацию и обнаружила злоумышленницу на одной из улиц города, где она уже успела разложить 10 "закладок" с наркотиками для своих клиентов.

У нарушительницы изъяли пакеты с наркотиками, которые были направлены на экспертизу для определения состава и веса. Кроме этого, полиция конфисковала мобильный телефон, на котором были найдены доказательства ее участия в незаконном бизнесе.

В Одесской области молодая женщина делала "закладки" по городу - фото 1
"Закладки", которые раскладывала женщина по городу. Фото: Нацполиция

Согласно предварительной информации, женщина действовала по инструкциям неизвестного, с которым она поддерживала контакт через телефон. Наркотики она получала в виде "закладок" и раскладывала их по указанным адресам, получая оплату за свою деятельность.

Какое наказание за наркоторговлю

По факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенного по предварительному сговору, женщине сообщено о подозрении. В соответствии с санкциями статьи ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас суд избрал для подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Одессе разгорелся скандал вокруг именинного торта для мэра. Также мы писали, что Россия не выводила ракетоносители в Черное море.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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