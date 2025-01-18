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Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

18 січня 2025 10:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Скандал в Одесі — меру подарували провокаційний торт
Торт для мера Одеси на ювілей. Фото: Дем'ян Ганул
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі черговий скандал навколо міського голови Геннадія Труханова. Очільнику міста подарували торт із мініатюрами об'єктами міста та книгами таких письменників як Бабель, Жванецький, Купрін та Багрицький.

Про це пише одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі - фото 1
Допис активіста. Фото: скриншот

Торт для мера Одеси

Відомо, що тематичний торт очільник міста отримав на свій День народження. Його дизайн зображав архітектурні об’єкти Одеси, але без жодної символіки України. Також на десерті були представлені російські книги та прізвища авторів, які історично асоціюються з російською культурою.

"Ну і звичайно без жодної символіки України, але з російськими книгами, Бабель, Жванецький, Купрін, Багрицький", — написав активіст.

Одесити обурені таким тортом

Одесити в коментарях до допису також висловлюють своє негативне ставлення до такого "шедевру" та наголошують, що такий жест є прямим заграванням із російськими окупантами. 

"Вони кличуть російських окупантів! Вони кличуть смерть! Хай СБУ працює — це їхня робота!" — пишуть коментатори. 

Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі - фото 2
Коментарі під дописом активіста. Фото: скриншот

"Ті хто "клепали" той торт звісно не читали Ліну Костенко, Тараса Шевченка, Павла Загребельного", — пише інший користувач під дописом.

Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі - фото 3
Коментарі під дописом активіста. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, чим запам'ятався Геннадій Труханов одеситам за час свого правління містом. Також ми повідомляли, що Кіпер розповів про стосунки з Трухановим.

Одеса скандал День народження Геннадій Труханов декомунізація торт

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10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

10:25 Кварацхелія офіційно перейшов до ПСЖ

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