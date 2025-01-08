Кіпер розповів про стосунки з Трухановим

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер і мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Між начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером та мером Одеси Геннадієм Трухановим подекуди виникають розбіжності. Втім, у більшості важливих питань вони однодумці.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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На високих тонах

За словами очільника області, хоча Одеса — мільйонне місто і не може не бути у пріоритеті, він намагається вибудовувати рівновіддалені відносини з усіма керівниками громад й ставиться до кожного з них з повагою. Це стосується й Геннадія Труханова.

"Так, виникають якісь питання, і з мером Одеси в тому числі. Ми можемо на високих тонах поговорити. По-іншому процес не їде. Я бачу процес по-своєму, він трішечки старший, можливо, йому неприємно, що я молодший за віком. Але навіть якщо з матом, то ми знаходимо консенсус", — сказав Олег Кіпер.

Начальник ОВА також підкреслив, що у питаннях підтримки армії та ліквідації наслідків ворожих обстрілів він з мером — "одне одному помічники".

Передчуття виборів

Олег Кіпер також зазначив, що деякі політичні партії почали "ходити по наших одеських двориках". За словами очільника області, вони живуть наступними виборами, але його ці питання не цікавлять. Також керівник ОВА сказав, що не бачить ознак завершення гарячої фази війни й тому не вважає вибори можливими найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно Геннадій Труханов жорстко розкритикував нову айдентику Одеської області, підтриману Олегом Кіпером. Також мер має протилежну з начальником ОВА позицію щодо перейменування вулиць і знесення пам'ятників.