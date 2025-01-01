Труханов висловився про перейменування вулиць

Одеса змагається за привабливість для туристів. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що Одеса має "змагатися" зі Львовом за звання найбільш привабливого туристичного міста. На думку міського голови, успіху у змаганнях заважають рішення ОВА.

Про це в інтерв'ю виданню "Думська" розповів сам Геннадій Труханов.

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За словами мера, наявність моря дає Одесі можливість розвивати власний бренд. Геннадій Труханов вважає, що він має включати не тільки пляжі та інфраструктуру, але й культурну самобутність, гумор і літературу.

"Але сьогодні ми позбавляємо себе можливості пишатися нашими письменниками, коли перейменовуємо вулиці, названі на їх честь. Саме завдяки їм Одеса увійшла до світової літературної спадщини", — сказав мер Одеси.

При цьому Труханов наголосив, що підтримує деколонізацію, але те, як вона відбувається в Одесі, вважає "неповагою до міста".

"Ми виконували закон про деколонізацію, міська рада перейменувала 210 топонімів, чітко розбираючи кожен випадок. І в суспільстві не було жодної протидії. Але в нас не десять вулиць, потрібен час. Закінчився термін, за тиждень взяли й прийняли рішення по 89 вулицям, пам’ятники треба знести. Так, виконувати треба, але ж розбиратися!" — говорить міський голова.

Геннадій Труханов заявив, що Одеса під час повномасштабної війни довела свій український патріотизм. А непродумана політика щодо пам'ятників і назв вулиць позбавляє місто можливості змагатися за туристів.

"Що ж ми робимо? Як будемо змагатися? У Львів приїжджаєш, тобі розкажуть про його історію, а що ми будемо розказувати про історію Одеси, зокрема літератури?" — сказав він.

Нагадаємо, в останній день 2024 року в Одесі демонтували пам'ятник Володимиру Висоцькому. Відтепер він зберігатиметься на Одеській кіностудії.