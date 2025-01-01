Труханов висловився про перейменування вулиць

Перейменування вулиць впливає на привабливість Одеси — мер
Мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що Одеса має "змагатися" зі Львовом за звання найбільш привабливого туристичного міста. На думку міського голови, успіху у змаганнях заважають рішення ОВА.
Про це в інтерв'ю виданню "Думська" розповів сам Геннадій Труханов.
Переваги Одеси
За словами мера, наявність моря дає Одесі можливість розвивати власний бренд. Геннадій Труханов вважає, що він має включати не тільки пляжі та інфраструктуру, але й культурну самобутність, гумор і літературу.
"Але сьогодні ми позбавляємо себе можливості пишатися нашими письменниками, коли перейменовуємо вулиці, названі на їх честь. Саме завдяки їм Одеса увійшла до світової літературної спадщини", — сказав мер Одеси.
При цьому Труханов наголосив, що підтримує деколонізацію, але те, як вона відбувається в Одесі, вважає "неповагою до міста".
"Ми виконували закон про деколонізацію, міська рада перейменувала 210 топонімів, чітко розбираючи кожен випадок. І в суспільстві не було жодної протидії. Але в нас не десять вулиць, потрібен час. Закінчився термін, за тиждень взяли й прийняли рішення по 89 вулицям, пам’ятники треба знести. Так, виконувати треба, але ж розбиратися!" — говорить міський голова.
Геннадій Труханов заявив, що Одеса під час повномасштабної війни довела свій український патріотизм. А непродумана політика щодо пам'ятників і назв вулиць позбавляє місто можливості змагатися за туристів.
"Що ж ми робимо? Як будемо змагатися? У Львів приїжджаєш, тобі розкажуть про його історію, а що ми будемо розказувати про історію Одеси, зокрема літератури?" — сказав він.
Нагадаємо, в останній день 2024 року в Одесі демонтували пам'ятник Володимиру Висоцькому. Відтепер він зберігатиметься на Одеській кіностудії.
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