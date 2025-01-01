Труханов высказался о переименовании улиц

Одесса соревнуется за привлекательность для туристов. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что Одесса должна соревноваться со Львовом за звание наиболее привлекательного туристического города. По мнению городского головы, успеху в соревнованиях мешают решения ОВА.

Об этом в интервью изданию "Думская" рассказал сам Геннадий Труханов.

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По словам мэра, наличие моря дает Одессе возможность развивать собственный бренд. Геннадий Труханов считает, что он должен включать не только пляжи и инфраструктуру, но и культурную самобытность, юмор и литературу.

"Но сегодня мы лишаем себя возможности гордиться нашими писателями, когда переименовываем улицы, названные в их честь. Именно благодаря им Одесса вошла в мировое литературное наследие", — сказал мэр Одессы.

При этом Труханов подчеркнул, что поддерживает деколонизацию, но то, как она происходит в Одессе, считает "неуважением к городу".

"Мы выполняли закон о деколонизации, городской совет переименовал 210 топонимов, четко разбирая каждый случай. И в обществе не было никакого противодействия. Но у нас не десять улиц, нужно время. Закончился срок, за неделю взяли и приняли решение по 89 улицам, памятники надо снести. Да, выполнять надо, но разбираться!" — говорит городской голова.

Геннадий Труханов заявил, что Одесса во время полномасштабной войны доказала свой украинский патриотизм. А непродуманная политика по поводу памятников и названий улиц лишает город возможности соревноваться за туристов.

"Что же мы делаем? Как будем соревноваться? Во Львов приезжаешь, тебе расскажут о его истории, а что мы будем рассказывать об истории Одессы, в частности литературе?" — сказал он.

Напомним, в последний день 2024 года в Одессе был демонтирован памятник Владимиру Высоцкому. Теперь он будет храниться на Одесской киностудии.