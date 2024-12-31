Що сталося з пам'ятником Висоцькому в Одесі після демонтажу

Пам'ятник Висоцькому в Одесі — що з ним зробили після знесення
Скульптуру радянського співака й поета Володимира Висоцького передали Одеській кіностудії. Підприємство планує змонтувати його знову — на своїй території.
Про це повідомили у пресслужбі кіностудії.
Доля Висоцького
На підприємстві розповіли, що пам'ятник демонтували о 22:00 у понеділок, 30 грудня, за рішенням місцевої влади. За наполяганням кіностудії монумент передали їй на зберігання.
"Зараз скульптурна композиція перебуває на нашій території і вживаються заходи щодо її належного зберігання", — йдеться у повідомленні.
Колектив вирішив змонтувати памʼятник на території кіностудії, поряд з одним з павільйонів. Зараз триває процес отримання погоджень і дозволів. Також підприємство шукає гроші для проведення робіт.
Нагадаємо, вночі в Одесі демонтували пам'ятник Висоцькому. Раніше його включили до переліку монументів, які підлягають знесенню.
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