Что произошло с памятником Высоцкому в Одессе после демонтажа

Так выглядит сейчас место, где был памятник Высоцкому. Фото: Деколонизация.Украина

Скульптуру советского певца и поэта Владимира Высоцкого передали Одесской киностудии. Предприятие планирует смонтировать его снова — на своей территории.

Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

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На предприятии рассказали, что памятник был демонтирован в 22:00 в понедельник, 30 декабря, по решению местных властей. По настоянию киностудии монумент был передан ей на хранение.

"Сейчас скульптурная композиция находится на нашей территории и принимаются меры по ее надлежащему хранению", — говорится в сообщении.

Коллектив решил смонтировать памятник на территории киностудии, рядом с одним из павильонов. Сейчас идет процесс получения согласований и разрешений. Также предприятие ищет деньги для проведения работ.

Напомним, ночью в Одессе был демонтирован памятник Высоцкому. Ранее его включили в перечень подлежащих сносу монументов.