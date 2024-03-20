Робота Одеської кіностудії під час війни: нові проєкти та плани на майбутнє

Одеська кіностудія. Фото: Новини.LIVE

До повномасштабного вторгнення з боку Росії Одеська кіностудія працювала над кількома проєктами, однак після 24 лютого 2022 року більшість з них довелося поставити на паузу. Сьогодні у кіномитців є багато планів на майбутнє, зокрема, очікується нова стрічка до 130-річчя видатного українського режисера Олександра Довженка.

Про те, чим живе кіностудія під час війни, журналісти Новини.LIVE поговорили з директором Одеської кіностудії Андрієм Осіповим.

Читайте також:

Кіностудія під час повномасштабної війни

Наразі кіноіндустрія в Україні перебуває у стані певної заморозки, довоєнні темпи довелося значно призупинити. Але попри це знімальний процес все ж триває, і нові стрічки виходять на екрани навіть під час війни.

"За час повномасштабного вторгнення ми зробили три кінострічки, дві з яких були повністю за приватні кошти і одну — за державні. Зокрема, це українсько-болгарський фільм "Край ріки" та альманах фільмів Кіри Муратової "Короткі зустрічі", які зняли фіналісти кінематографічного конкурсу", — сказав Андрій Осіпов.

Директор кіностудії Андрій Осіпов. Фото: Новини.LIVE

Також продовжується співпраця з міжнародними партнерами, проте з певними обмеженнями через постійні загрози з боку ворога. Адже кіностудія вже влітку минулого року потрапляла під обстріл, тому зараз усі процеси більш врегульовані. Станом на сьогодні активно популяризується спільна українсько-турецька стрічка "Фортеця Хаджибей".

"Проєкт, який ми знімали разом з турками — це багатонаціональний фільм. Він вже отримав близько 20 нагород на фестивалях до війни, а зараз він вийшов в прокат на турецьких телеекранах. Сподіваюся, що з ним все буде добре і він знайде свого глядача", — додав директор кіностудії.

Новий "Режисер"

Зараз Одеська кіностудія перебуває у стані підготовки до знімального процесу великого національного фільму з робочою назвою "Режисер". Стрічка присвячена Олександрові Довженку та розповідатиме про Одесу 1920-х років.

"Це НЕП, джаз, бокс. Епоха письменників, молодого кіно. Це історія, яка відбувалася саме тут і присвячена тому, як Олександр Довженко в Одесі став всесвітньо відомим режисером. Це досить символічно, адже цьогоріч виповнюється 130 років з Дня його народження", — наголосив кінопродюсер.

Бюст Олександра Довженка. Фото: Новини.LIVE

Дуже знаково, що Довженко розпочав свою професійну карʼєру в Одесі, і перший фільм в історії кінематографа, який присвячений режисерові, буде зніматися саме тут. У стрічці будуть задіяні як міжнародні актори, так і вітчизняні зірки кіно.

Книжки про українського кіномитця. Фото: Новини.LIVE

Хто готовий інвестувати в українське кіно

Під час російсько-української війни багато інвесторів пішли з країни через небезпеку та постійну загрозу обстрілів. Кіномитці зазначають, що ситуація з іноземним фінансуванням була складною і до цього, а зараз вона стала тільки гіршою. Зараз вкладатися в українське кіно буде дуже важко.

"От зараз ми з вами розмовляємо, а щойно припинилася повітряна тривога. Для іноземців це дивно, як ми взагалі знімаємо кіно. І тому зараз ми починаємо фільм робити, а міжнародні партнери одразу питають в акторів: як вам зніматися, коли навколо війна. Це цікавить і дивує партнерів", — сказав митець.

Андрій Осіпов про пошук інвесторів. Фото: Новини.LIVE

Загалом інвесторів і глядача за кордоном зараз цікавить в Україні більше документалістика. Зокрема, всі у захваті від стрічки "20 днів у Маріуполі". Це правдива робота, яку має побачити кожна людина у світі, яка ще сумнівається у своїй позиції.

"Події у фільмі настільки вражають і дивують, що після її перегляду я ще тиждень приходив до тями. Але тепер, коли ми маємо за неї "Оскар", то ніхто в світі не може відвернутися від розуміння тих подій", — зазначив Осіпов.

Попри визнання українського кіно у світі, роботи Одеської кіностудії зараз знімаються виключно коштом держкіно. Саме держава виділяє гроші на стрічки, які протягом найближчих двох років вийдуть на великі екрани.

Чи можливий фільм про Одесу під час війни

В Одеської кіностудії є багато планів на післявоєнний час. Зокрема, зйомки фільмів про ці важкі для нашої країни часи. Проте наразі зробити чуттєвий художній фільм, який розповідатиме про війну, неможливо, адже зараз це все свіже і нове для нас і міститиме елемент певної пропаганди.

"Я переконаний, що найкращі фільми про війну зʼявляться років через 15-20, коли ми відрефлексуємо це і буде не так боляче. І напевно, вже наші діти будуть знімати ці фільми. Мистецтво — це відображення того, що вже відболіло", — підсумував продюсер.

Полиця нагород кіностудії. Фото: Новини.LIVE

Героїзм Одеси у ці воєнні часи безспірний. Місто на березі Чорного моря було готове зустрічати ворожий десант з автоматами та танками. І фільм про це необхідний, але згодом. Зараз важлива більше документалістика. Кіно у всі часи було важливим. Навіть під час війни солдатам на фронті показували стрічки, які підіймали бойовий дух. Саме тому розвиток індустрії потрібен, попри усі можливі загрози.