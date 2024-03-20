Работа Одесской киностудии во время войны: новые проекты и планы на будущее

Одесская киностудия. Фото: Новини.LIVE

До полномасштабного вторжения со стороны России Одесская киностудия работала над несколькими проектами, однако после 24 февраля 2022 г. большинство из них пришлось поставить на паузу. Сегодня у кинотворцов много планов на будущее, в частности, ожидается новая лента к 130-летию выдающегося украинского режиссера Александра Довженко.

О том, чем живет киностудия во время войны, журналисты Новини.LIVE поговорили с директором Одесской киностудии Андреем Осиповым.

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Сейчас киноиндустрия в Украине находится в состоянии определенной заморозки, довоенные темпы пришлось значительно снизить. Но, несмотря на это, съемочный процесс все же продолжается, и новые ленты выходят на экраны даже во время войны.

"За время полномасштабного вторжения мы сделали три киноленты, две из которых были полностью за частные средства и одна — за государственные. В частности, это украинско-болгарский фильм "Край реки" и альманах фильмов Киры Муратовой "Короткие встречи", снятых финалистами кинематографического конкурса", — сказал Андрей Осипов.

Директор киностудии Андрей Осипов. Фото: Новини.LIVE

Также продолжается сотрудничество с международными партнерами, однако с определенными ограничениями из-за постоянных угроз со стороны врага. Ведь киностудия летом прошлого года попадала под обстрел, поэтому сейчас все процессы более урегулированы. На сегодня активно популяризируется совместная украинско-турецкая лента "Фортеця Хаджибей".

"Проект, который мы снимали вместе с турками, — это многонациональный фильм. Он уже получил около 20 наград на фестивалях до войны, а сейчас он вышел в прокат на турецких телеэкранах. Надеюсь, что с ним все будет хорошо и он найдет своего зрителя", — добавил директор киностудии.

Новый "Режиссер"

Сейчас Одесская киностудия находится в состоянии подготовки к съемочному процессу большого национального фильма с рабочим названием "Режиссер". Лента посвящена Александру Довженко и будет рассказывать об Одессе 1920-х годов.

"Это НЭП, джаз, бокс. Эпоха писателей, молодого кино. Это история, которая происходила именно здесь и посвящена тому, как Александр Довженко в Одессе стал всемирно известным режиссером. Это достаточно символично, ведь в этом году исполняется 130 лет со Дня его рождения", — подчеркнул кинопродюсер.

Бюст Александра Довженко. Фото: Новини.LIVE

Очень важно, что Довженко начинал свою профессиональную карьеру в Одессе, и первый фильм в истории кинематографа, посвященный режиссеру, будет сниматься именно здесь. В ленте снимутся как международные актеры, так и отечественные звезды кино.

Книги об украинском кинохудожнике. Фото: Новини.LIVE

Кто готов инвестировать в украинское кино

Во время российско-украинской войны многие инвесторы ушли из страны из-за опасности и постоянной угрозы обстрелов. Кинотворцы отмечают, что ситуация с иностранным финансированием была сложной и раньше, а сейчас она стала только хуже. Сейчас вкладываться в украинское кино будет очень тяжело.

"Вот сейчас мы с вами разговариваем, а только что прекратилась воздушная тревога. Для иностранцев это удивительно, как мы вообще снимаем кино. И поэтому сейчас мы начинаем фильм делать, а международные партнеры сразу спрашивают у актеров: как вам сниматься, когда вокруг война. Это интересует и удивляет партнеров", — сказал художник.

Андрей Осипов о поиске инвесторов. Фото: Новини.LIVE

В целом, инвесторов и зрителя за рубежом сейчас интересует в Украине больше документалистика. В частности, все в восторге от фильма "20 дней в Мариуполе". Это правдивая работа, которую должен увидеть каждый человек в мире, еще сомневающийся в своей позиции.

"События в фильме настолько впечатляют и удивляют, что после ее просмотра я еще неделю приходил в сознание. Но теперь, когда мы имеем ее "Оскар", то никто в мире не может отвернуться от понимания тех событий", — отметил Осипов.

Несмотря на признание украинского кино в мире, работы Одесской киностудии сейчас снимаются исключительно за счет госкино. Именно государство выделяет деньги на ленты, которые в ближайшие два года выйдут на большие экраны.

Возможен ли фильм об Одессе во времена войны

У Одесской киностудии есть много планов на послевоенное время. В частности, съемки фильмов об этих трудных для нашей страны временах. Однако сделать чувственный художественный фильм, который будет рассказывать о войне, невозможно, ведь сейчас это все свежее и новое для нас и будет содержать элемент определенной пропаганды.

"Я убежден, что лучшие фильмы о войне появятся лет через 15-20, когда мы отрефлексируем это и будет не так больно. И, наверное, уже наши дети будут снимать эти фильмы. Искусство — это отражение того, что уже отболело", — подытожил продюсер.

Полка с наградами киностудии. Фото: Новини.LIVE

Героизм Одессы в эти военные времена бесспорен. Город на берегу Черного моря готов был встречать вражеский десант с автоматами и танками. И фильм об этом необходим, но позже. Сейчас важна больше документалистика. Кино во все времена было важным. Даже во время войны солдатам на фронте показывали ленты, поднимающие боевой дух. Именно поэтому развитие индустрии необходимо, несмотря на все возможные угрозы.