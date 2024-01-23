В Одеській кіностудії попрощалися з актором Євгеном Хаїтом

Труна з актором Євгеном Хаїтом. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 січня, Одеса прощалася із ще однією зіркою, драматургом, музикантом та з актором Євгеном Хаїтом. Артист помер від зупинки серця у віці 58 років. В останній шлях прийшли його провести друзі, знайомі та шанувальники творчості.

Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії прощання з артистом.

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Колеги прийшли попрощатися з другом

Вранці до одеської кіностудії підтягувалися люди з квітами, перемотаними чорною стрічкою. Друзі, колеги та просто знайомі чекали, щоб попрощатися з Євгеном Хаїтом.

Шанувальники прийшли на церемонію прощання. Фото: Новини.LIVE

Його всі знали як актора та художнього керівника знаменитого у 90-х роках проєкт "Джентльмен-шоу" на телеканалі "Інтер". Пізніше Євген був сценаристом у шоу "Голі та смішні".

"Ми провели разом майже все життя: від КВН і до останньої миті. І зараз пішла його частина. Він був дуже незвичайною людиною. У всіх відносинах... Зовні незвичайний, внутрішньо незвичайний, і він не підлаштовувався ні під кого", — сказав актор та депутат Одеської міськради Олег Філімонов.

Актор Олег Філомонов. Фото: Новини.LIVE

Євген Хаїт також займався каверами на різні світові та народні єврейські хіти. Серед друзів треки у його виконанні завжди мали популярність, адже він робив їх від душі.

"Женя був дуже добрим та незвичайним. І робив завжди так, як він хотів. І виходило неймовірно", — додав сценарист Олександр Тарасуль.

Сценарист Олександр Тарасуль. Фото: Новини.LIVE

Люди прийшли попрощатися з артистом. Фото: Новини.LIVE

Справжня та щира людина поза сценою

Також колеги зазначають, що Євген Хаїт залишався щирим й у повсякденному житті. Але попри це кожна зустріч з друзями здавалося святом вибухової енергії навіть після тривалої перерви.

"Коли кажуть: якщо людина талановита, вона талановита в усьому — це про Женю. Він тонко підмічав речі та знаходив правильні слова. Це велика втрата для культури та для Одеси", — сказав член спілки журналістів Олександр Федоренко.

Журналіст Олександр Федоренко. Фото: Новини.LIVE

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Крім того, колеги зазначили, що 31 січня зіграють спектакль у театрі музичної комедії, який буде присвячений актору. Тому запрошують усіх охочих віддати шану памʼяті їхньому колезі, який пішов з життя.