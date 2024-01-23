В Одесской киностудии простились с актером Евгением Хаитом
Сегодня, 23 января, Одесса прощалась с еще одной звездой, драматургом, музыкантом и с актером Евгением Хаитом. Артист скончался от остановки сердца в возрасте 58 лет. В последний путь пришли его провести друзья, знакомые и почитатели творчества.
Журналисты Новини.LIVE побывали на церемонии прощания с артистом.
Коллеги пришли попрощаться с другом
Утром к одесской киностудии подтягивались люди с цветами, перемотанными черной лентой. Друзья, коллеги и просто знакомые ждали, чтобы попрощаться с Евгением Хаитом.
Его все знали как актера и художественного руководителя знаменитого в 90-х годах проекта "Джентльмен-шоу" на телеканале "Интер". Позже Евгений был сценаристом в шоу "Голые и смешные".
"Мы провели вместе почти всю жизнь: от КВН и до последнего мгновения. И сейчас ушла его часть. Он был очень необычным человеком. Во всех отношениях... Внешне необычный, внутренне необычный, и он не подстраивался ни под кого", — сказал актер и депутат Одесского горсовета Олег Филимонов.
Евгений Хаит также занимался каверами на разные мировые и народные еврейские хиты. Среди друзей треки в его исполнении всегда пользовались популярностью, ведь он делал их от души.
"Женя был очень добрым и необычным. И поступал всегда так, как он хотел. И получалось невероятно", — добавил сценарист Александр Тарасуль.
Настоящий и искренний человек вне сцены
Также коллеги отмечают, что Евгений Хаит оставался искренним и в повседневной жизни. Но, несмотря на это, каждая встреча с друзьями казалась праздником взрывной энергии даже после длительного перерыва.
"Когда говорят: если человек талантлив, он талантлив во всем — это о Жене. Он тонко подмечал вещи и находил правильные слова. Это большая потеря для культуры и для Одессы", — сказал член союза журналистов Александр Федоренко.
"Поезд Одесса — Мама" в честь Хаита
Кроме того, коллеги отметили, что 31 января сыграют спектакль в театре музыкальной комедии, который будет посвящен актеру. Поэтому приглашают всех желающих отдать память их ушедшему из жизни коллеге.
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