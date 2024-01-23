В Одесской киностудии простились с актером Евгением Хаитом

Гроб с актером Евгением Хаитом. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 января, Одесса прощалась с еще одной звездой, драматургом, музыкантом и с актером Евгением Хаитом. Артист скончался от остановки сердца в возрасте 58 лет. В последний путь пришли его провести друзья, знакомые и почитатели творчества.

Журналисты Новини.LIVE побывали на церемонии прощания с артистом.

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Коллеги пришли попрощаться с другом

Утром к одесской киностудии подтягивались люди с цветами, перемотанными черной лентой. Друзья, коллеги и просто знакомые ждали, чтобы попрощаться с Евгением Хаитом.

Поклонники пришли на церемонию прощания. Фото: Новини.LIVE

Его все знали как актера и художественного руководителя знаменитого в 90-х годах проекта "Джентльмен-шоу" на телеканале "Интер". Позже Евгений был сценаристом в шоу "Голые и смешные".

"Мы провели вместе почти всю жизнь: от КВН и до последнего мгновения. И сейчас ушла его часть. Он был очень необычным человеком. Во всех отношениях... Внешне необычный, внутренне необычный, и он не подстраивался ни под кого", — сказал актер и депутат Одесского горсовета Олег Филимонов.

Актер Олег Филомонов. Фото: Новини.LIVE

Евгений Хаит также занимался каверами на разные мировые и народные еврейские хиты. Среди друзей треки в его исполнении всегда пользовались популярностью, ведь он делал их от души.

"Женя был очень добрым и необычным. И поступал всегда так, как он хотел. И получалось невероятно", — добавил сценарист Александр Тарасуль.

Сценарист Александр Тарасуль. Фото: Новини.LIVE

Люди пришли попрощаться с артистом. Фото: Новини.LIVE

Настоящий и искренний человек вне сцены

Также коллеги отмечают, что Евгений Хаит оставался искренним и в повседневной жизни. Но, несмотря на это, каждая встреча с друзьями казалась праздником взрывной энергии даже после длительного перерыва.

"Когда говорят: если человек талантлив, он талантлив во всем — это о Жене. Он тонко подмечал вещи и находил правильные слова. Это большая потеря для культуры и для Одессы", — сказал член союза журналистов Александр Федоренко.

Журналист Александр Федоренко. Фото: Новини.LIVE

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Кроме того, коллеги отметили, что 31 января сыграют спектакль в театре музыкальной комедии, который будет посвящен актеру. Поэтому приглашают всех желающих отдать память их ушедшему из жизни коллеге.