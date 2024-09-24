В Одесі знесуть пам'ятники Пушкіну, Бабелю і Висоцькому

Пам'ятник Пушкіну в Одесі. Фото: Фото: Новини.LIVE

В Одесі демонтують 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. У списку опинилися і ті монументи, які вже знесені або демонтовані.

Про це Новини.LIVE дізналися з проєкту рішення виконкому Одеської міської ради.

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Що знесуть

Згідно з документом, демонтажу підлягають:

Пам’ятник М. Горькому, парк ім. Марка Твена;

Пам’ятник Глушку В.П., проспект Академіка Глушка;

Макети ордена Леніна, площа Десятого квітня, меморіал "Крила перемоги";

Пам’ятник І. Бабелю, вулиця Жуковського, 24;

Братська могила червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення Радянської влади в м. Одесі в січні 1918 року в роки громадянської війни, Куликове поле;

Пам’ятник Олександру II, парк ім. Т.Г. Шевченка;

Пам’ятник О. Маринеско, узвіз Маринеско;

Стіна Чекістів, вулиця Мечникова ріг вулиці Болгарської;

Пам’ятник З. Космодем’янській; вулиця Мускатна, 1;

Пам’ятник І.В. Мічуріну, Овідіопольське шосе, 3;

Пам’ятник Малиновському Р.Я., вулиця Преображенська ріг вулиці Софіївської;

Пам’ятник М.О. Посмітному, вулиця Балтиморська;

Пам’ятник О.С. Пушкіну, Приморський бульвар;

Пам’ятник О.С. Пушкіну, вулиця Пушкінська, 13;

Пам’ятник комсомольцям Одещини, Сквер між вулицями Старопортофранківською та Мечникова;

Пам’ятник І.Д. Черняховському, вулиця Тіниста, 1;

Пам’ятник А.О. Нілусу, Фонтанська дорога, 4;

Пам’ятник В.П. Чкалову, Французький бульвар, 85;

Пам’ятник В. Висоцькому; Французький бульвар, 33.

Зазначимо, що пам'ятник Максиму Горькому у парку Марка Твена вже демонтували. А зображення ордена Леніна на площі 10 квітня декілька разів атакували активісти.

Нагадаємо, про знесення бюста Пушкіна перед будівлею міської ради говорив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також журналісти Новини.LIVE розпитали одеситів про їх ставлення до демонтажу пам'ятників і перейменувань вулиць.