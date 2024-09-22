Активісти намагалися зруйнувати зображення Леніна в Одесі

Активісти демонтують зображення ордену Леніна в Одесі. Фото: скриншот

Вранці 22 вересня активісти намагалися демонтувати зображення ордена Леніна з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 квітня. Акцію зупинила поліція.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі активіст Дем'ян Ганул.

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Що сталося

Активісти за допомогою ломів намагалися прибрати орден Леніна і радянську зірку з пам'ятника. Їм вдалося знести частину зображення, коли, за їхніми словами, прибула поліція.

Пошкоджений монумент в Одесі. Фото: Дем'ян Ганул

"Нічого нового. Знаходимось зараз в поліції, даємо пояснення, отримаємо адмінпротоколи за дрібне хуліганство", — розповідає Ганул.

Активіст заявив, що не розуміє причин затримання і буде судитися з поліцейськими.

Доля Леніна

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня активісти вночі демонтували зображення Леніна та радянську зірку на площі 10 квітня. Вони пояснили свій вчинок небажанням влади прибрати російські символи з публічного простору. Втім, радянська символіка присутня на площі з двох боків. На меморіалі "Крила перемоги" зображення ордена Леніна розміщені так, щоб їх бачили ті, хто їде в Аркадію, і ті, хто виїжджає звідти.

За словами Дем'яна Ганула, зараз ці конструкції є небезпечними для одеситів, адже можуть обвалитися. Тому влада має якнайшвидше демонтувати їх сама.

Нагадаємо також, що 10 вересня активісти замалювали червоною фарбою орден Леніна і зображення радянської зірки на площі 10 квітня. Напередодні вони ж вивісили плакати на ротонді у міському саду.

Раніше монумент "Крила перемоги" заклеїли гаслами.