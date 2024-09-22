Активисты пытались разрушить изображение Ленина в Одессе

Активисты демонтируют изображения ордена Ленина в Одессе. Фото: скриншот

Утром 22 сентября активисты пытались демонтировать изображение ордена Ленина с памятника "Крылья победы" на площади 10 апреля. Акцию остановила полиция.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале активист Демьян Ганул.

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Что произошло

Активисты с помощью ломов пытались убрать орден Ленина и советскую звезду с памятника. Им удалось снести часть изображения, когда, по их словам, прибыла полиция.

Поврежденный монумент в Одессе. Фото: Демьян Ганул

"Ничего нового. Находимся сейчас в полиции, даем объяснения, получим админпротоколы за мелкое хулиганство", — рассказывает Ганул.

Активист заявил, что не понимает причин задержания и будет судиться с полицейскими.

Судьба Ленина

Напомним, в ночь на 7 сентября активисты ночью демонтировали изображение Ленина и советскую звезду на площади 10 апреля. Они объяснили свой поступок нежеланием власти убрать российские символы из публичного пространства. Впрочем, советская символика находится на площади с двух сторон. На мемориале "Крылья победы" изображения ордена Ленина размещены так, чтобы их видели те, кто едет в Аркадию, и выезжающие оттуда.

По словам Демьяна Ганула, сейчас эти конструкции опасны для одесситов, ведь могут обвалиться. Поэтому власти должны как можно быстрее демонтировать их сами.

Напомним, что 10 сентября активисты зарисовали красной краской орден Ленина и изображение советской звезды на площади 10 апреля. Накануне они вывесили плакаты на ротонде в городском саду.

Ранее монумент "Крылья победы" заклеили лозунгами.