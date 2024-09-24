В Одессе снесут памятники Пушкину, Бабелю и Высоцкому

Бабель, Высоцкий, Маринеско — какие памятники снесут в Одессе
В Одессе демонтируют 19 памятников, связанных с русской и советской историей и культурой. В списке оказались и те монументы, которые уже снесены или демонтированы.
Об этом Новини.LIVE узнали из проекта решения исполкома Одесского городского совета.
Что снесут
Согласно документу, демонтажу подлежат:
- Памятник М. Горькому, парк им. Марка Твена;
- Памятник Глушко В.П., проспект Академика Глушко;
- Макеты ордена Ленина, площадь Десятого апреля, мемориал "Крылья победы";
- Памятник И. Бабелю, улица Жуковского, 24;
- Братская могила красногвардейцев, погибших в борьбе за установление Советской власти в г. Одессе в январе 1918 года в годы гражданской войны, Куликово поле;
- Памятник Александру II, парк им. Т.Г. Шевченко;
- Памятник А. Маринеско, спуск Маринеско;
- Стена Чекистов, улица Мечникова угол улицы Болгарской;
- Памятник З. Космодемьянской; улица Мускатная, 1;
- Памятник И.В. Мичурину, Овидиопольское шоссе, 3;
- Памятник Малиновскому Р.Я., улица Преображенская угол улицы Софиевской;
- Памятник М.А. Посмитному, улица Балтиморская;
- Памятник О.С. Пушкину, Приморский бульвар;
- Памятник О.С. Пушкину, улица Пушкинская, 13;
- Памятник комсомольцам Одесчины, Сквер между улицами Старопортофранковской и Мечникова;
- Памятник И.Д. Черняховского, улица Тенистая, 1;
- Памятник А.А. Нилусу, Фонтанская дорога, 4;
- Памятник В.П. Чкалову, Французский бульвар, 85;
- Памятник В. Высоцкому; Французский бульвар, 33
Отметим, что памятник Максиму Горькому в парке Марка Твена уже демонтировали. А изображение ордена Ленина на площади 10 апреля несколько раз атаковали активисты.
Напомним, о сносе бюста Пушкина перед зданием городского совета говорил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
Также журналисты Новости.LIVE расспросили одесситов об их отношении к демонтажу памятников и переименованию улиц.
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