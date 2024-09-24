В Одессе снесут памятники Пушкину, Бабелю и Высоцкому

Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Фото: Новини.LIVE

В Одессе демонтируют 19 памятников, связанных с русской и советской историей и культурой. В списке оказались и те монументы, которые уже снесены или демонтированы.

Об этом Новини.LIVE узнали из проекта решения исполкома Одесского городского совета.

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Согласно документу, демонтажу подлежат:

Памятник М. Горькому, парк им. Марка Твена;

Памятник Глушко В.П., проспект Академика Глушко;

Макеты ордена Ленина, площадь Десятого апреля, мемориал "Крылья победы";

Памятник И. Бабелю, улица Жуковского, 24;

Братская могила красногвардейцев, погибших в борьбе за установление Советской власти в г. Одессе в январе 1918 года в годы гражданской войны, Куликово поле;

Памятник Александру II, парк им. Т.Г. Шевченко;

Памятник А. Маринеско, спуск Маринеско;

Стена Чекистов, улица Мечникова угол улицы Болгарской;

Памятник З. Космодемьянской; улица Мускатная, 1;

Памятник И.В. Мичурину, Овидиопольское шоссе, 3;

Памятник Малиновскому Р.Я., улица Преображенская угол улицы Софиевской;

Памятник М.А. Посмитному, улица Балтиморская;

Памятник О.С. Пушкину, Приморский бульвар;

Памятник О.С. Пушкину, улица Пушкинская, 13;

Памятник комсомольцам Одесчины, Сквер между улицами Старопортофранковской и Мечникова;

Памятник И.Д. Черняховского, улица Тенистая, 1;

Памятник А.А. Нилусу, Фонтанская дорога, 4;

Памятник В.П. Чкалову, Французский бульвар, 85;

Памятник В. Высоцкому; Французский бульвар, 33

Отметим, что памятник Максиму Горькому в парке Марка Твена уже демонтировали. А изображение ордена Ленина на площади 10 апреля несколько раз атаковали активисты.

Напомним, о сносе бюста Пушкина перед зданием городского совета говорил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Также журналисты Новости.LIVE расспросили одесситов об их отношении к демонтажу памятников и переименованию улиц.