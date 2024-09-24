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Бабель, Высоцкий, Маринеско — какие памятники снесут в Одессе

24 сентября 2024 14:32
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе снесут памятники Пушкину, Бабелю и Высоцкому
Памятник Пушкину в Одессе. Фото: Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе демонтируют 19 памятников, связанных с русской и советской историей и культурой. В списке оказались и те монументы, которые уже снесены или демонтированы.

Об этом Новини.LIVE узнали из проекта решения исполкома Одесского городского совета.

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Согласно документу, демонтажу подлежат:

  • Памятник М. Горькому, парк им. Марка Твена;
  • Памятник Глушко В.П., проспект Академика Глушко;
  • Макеты ордена Ленина, площадь Десятого апреля, мемориал "Крылья победы";
  • Памятник И. Бабелю, улица Жуковского, 24;
  • Братская могила красногвардейцев, погибших в борьбе за установление Советской власти в г. Одессе в январе 1918 года в годы гражданской войны, Куликово поле;
  • Памятник Александру II, парк им. Т.Г. Шевченко;
  • Памятник А. Маринеско, спуск Маринеско;
  • Стена Чекистов, улица Мечникова угол улицы Болгарской;
  • Памятник З. Космодемьянской; улица Мускатная, 1;
  • Памятник И.В. Мичурину, Овидиопольское шоссе, 3;
  • Памятник Малиновскому Р.Я., улица Преображенская угол улицы Софиевской;
  • Памятник М.А. Посмитному, улица Балтиморская;
  • Памятник О.С. Пушкину, Приморский бульвар;
  • Памятник О.С. Пушкину, улица Пушкинская, 13;
  • Памятник комсомольцам Одесчины, Сквер между улицами Старопортофранковской и Мечникова;
  • Памятник И.Д. Черняховского, улица Тенистая, 1;
  • Памятник А.А. Нилусу, Фонтанская дорога, 4;
  • Памятник В.П. Чкалову, Французский бульвар, 85;
  • Памятник В. Высоцкому; Французский бульвар, 33

Отметим, что памятник Максиму Горькому в парке Марка Твена уже демонтировали. А изображение ордена Ленина на площади 10 апреля несколько раз атаковали активисты.

Напомним, о сносе бюста Пушкина перед зданием городского совета говорил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Также журналисты Новости.LIVE расспросили одесситов об их отношении к демонтажу памятников и переименованию улиц.

Одесса Одесская область декоммунизация памятник Новости Одессы

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