В Одесі знесли пам'ятник Висоцькому

Пам'ятник Висоцькому біля Одеської кіностудії. Фото: zruchno.travel

Біля Одеської кіностудії вночі знесли пам'ятник радянському поету і співаку Володимиру Висоцькому. Відео демонтажу оприлюднили у мережі. Офіційних коментарів поки не було.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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На ролику видно, як пам'ятник вантажать на машину. Зазначимо, що скульптура співака підлягає демонтажу за рішенням Одеської ОВА. Водночас офіційні установи поки не коментували знесення монумента.

Що відомо про пам'ятник

Бронзову скульптуру Володимира Висоцького роботи Олександра Князика встановили в Одесі у вересні 2012 року. Ініціатива створення пам'ятника належала бізнесмену і одіозному проросійському політику Ігорю Маркову, але її підтримала тодішня міська влада. Частина одеситів і громадських організацій розкритикувала те, як скульптор зобразив поета. Також син Володимира Висоцького заявляв, що йому не подобається монумент.

Зазначимо, що Володимир Висоцький знявся у восьми фільмах Одеської кіностудії, найвідомішим з яких стала детективна стрічка "Місце зустрічі змінити не можна".

Нагадаємо, на Одещині сплюндрували пам'ятник Пушкіну. У скульптури виколупали очі. Також в Одесі поглумилися над пам'ятниками Пушкіну, Воронцову та апельсину.