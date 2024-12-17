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Апельсин кацап — в Одесі знову поглумилися над пам'ятниками

17 грудня 2024 12:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі розмалювали пам'ятники Пушкіну, Воронцову й апельсину, фото
Напис на пам'ятнику апельсину. Фото: Telegram/ХО
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Невідомі розмалювали червоною фарбою три пам'ятники у центрі міста. На їхню думку, монументи прославляють росіян. Саме ці об'єкти вимагають знести місцеві активісти.

Про це повідомляють одеські Telegram-канали.

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Що трапилось

Написи "Геть кацапа" з'явилися на пам'ятниках поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі, князю Михайлу Воронцову на Соборній площі, а також на кам'яному апельсині на бульварі Військово-Морських Сил (раніше бульвар Жванецького). Останній присвячений міській легенді про доставку у місто екзотичних фруктів у подарунок російському імператору Павлу І. 

Апельсин кацап — в Одесі знову поглумилися над пам'ятниками - фото 1
Напис на пам'ятнику Воронцову. Фото: Telegram/ХО
Апельсин кацап — в Одесі знову поглумилися над пам'ятниками - фото 2
Напис на пам'ятнику Пушкіну. Фото: Telegram/ХО

Історія питання

Нагадаємо, пам'ятник Пушкіну перед будівлею мерії підлягає знесенню згідно з розпорядженням Одеської ОВА. Міська влада запланувала у бюджеті наступного року кошти на розробку документації щодо його демонтажу. Водночас монументи на честь Воронцова й апельсина зносити не планують.

Зазначимо також, що у суспільстві немає спільної думки щодо долі пам'ятників. Прибічники знесення неодноразово заливали їх фарбою, а на бюст Пушкіна натягали пакет. Своєю чергою, противники проводили мітинги біля ОВА й зверталися до ЮНЕСКО.

Одеса декомунізація пам'ятник активісти Новини Одеси

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