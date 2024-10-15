В Одесі знову залили фарбою Пушкіна

Залили бюст фарбою — у центрі Одеси знову поглумилися над Пушкіним
Бюст російського поета Олександра Пушкіна, встановлений перед будівлею Одеської міської ради, розмалювали червоною фарбою. Таким чином активісти закликають демонтувати пам'ятник.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Історія питання
Нагадаємо, пам'ятник Пушкіну перед будівлею мерії підлягає знесенню згідно розпорядженню Одеської ОВА. Водночас, у суспільстві немає спільної думки щодо цього. Частина одеситів активно виступає за демонтаж. Зокрема, вони вже неодноразово заливали бюст фарбою й натягали на нього пакет. З іншого боку, противники знесення оголосили щотижневий пікет біля будівлі ОВА.
Нагадаємо, ми опитували одеситів, як вони ставляться до демонтажу пам'ятника Пушкіну.
Також у центрі Одеси зник, а потім знову з'явився пам'ятний знак на честь ЮНЕСКО.
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