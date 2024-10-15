В Одесі знову залили фарбою Пушкіна

Пам'ятник Пушкіну залили фарбою. Фото: Telegram

Бюст російського поета Олександра Пушкіна, встановлений перед будівлею Одеської міської ради, розмалювали червоною фарбою. Таким чином активісти закликають демонтувати пам'ятник.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Нагадаємо, пам'ятник Пушкіну перед будівлею мерії підлягає знесенню згідно розпорядженню Одеської ОВА. Водночас, у суспільстві немає спільної думки щодо цього. Частина одеситів активно виступає за демонтаж. Зокрема, вони вже неодноразово заливали бюст фарбою й натягали на нього пакет. З іншого боку, противники знесення оголосили щотижневий пікет біля будівлі ОВА.

Нагадаємо, ми опитували одеситів, як вони ставляться до демонтажу пам'ятника Пушкіну.

Також у центрі Одеси зник, а потім знову з'явився пам'ятний знак на честь ЮНЕСКО.