В Одесі Пушкіна загорнули в пакет

Пушкін у пакеті — над пам'ятником перед Одеською мерією знову поглумилися
На бюст Пушкіна перед будівлею Одеської міської ради надягли рожевий целофановий пакет. Відзначимо, що, згідно з розпорядженням ОВА та рішенням міськвиконкому, пам'ятник підлягає демонтажу.
Про це повідомили у громадській організації "Деколонізація. Україна".
Поет в пакеті
Активісти неодноразово вимагали знести пам'ятник Пушкіну на Думській площі. Зокрема, у листопаді минулого року художник Ярослав Войцеховський облив його фарбою. Водночас, противники демонтажу наголошували на історичній цінності пам'ятника і на тому, що він був встановлений на добровільні пожертви одеситів.
Що зносять
Нагадаємо, в Одесі мають демонтувати 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. Серед них, крім бюста Пушкіна, також монументи, присвячені Ісааку Бабелю та Володимиру Висоцькому.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі знесуть пам'ятний знак на місці братської могили, в якій поховані разом червоногвардійці та воїни УНР.
Також на площі 10 квітня активісти знищили останнє зображення Леніна.
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