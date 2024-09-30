В Одесі Пушкіна загорнули в пакет

На пам'ятник Пушкіну надягли пакет. Фото: "Деколонізація. Україна"

На бюст Пушкіна перед будівлею Одеської міської ради надягли рожевий целофановий пакет. Відзначимо, що, згідно з розпорядженням ОВА та рішенням міськвиконкому, пам'ятник підлягає демонтажу.

Про це повідомили у громадській організації "Деколонізація. Україна".

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Поет в пакеті

Активісти неодноразово вимагали знести пам'ятник Пушкіну на Думській площі. Зокрема, у листопаді минулого року художник Ярослав Войцеховський облив його фарбою. Водночас, противники демонтажу наголошували на історичній цінності пам'ятника і на тому, що він був встановлений на добровільні пожертви одеситів.

Що зносять

Нагадаємо, в Одесі мають демонтувати 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. Серед них, крім бюста Пушкіна, також монументи, присвячені Ісааку Бабелю та Володимиру Висоцькому.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі знесуть пам'ятний знак на місці братської могили, в якій поховані разом червоногвардійці та воїни УНР.

Також на площі 10 квітня активісти знищили останнє зображення Леніна.