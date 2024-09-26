В Одесі знесуть могилу бійців УНР — до чого тут декомунізація

Братська могила на Куликовому полі в Одесі. Фото: commons.wikimedia

У списку монументів, які мають демонтувати в Одесі, фігурує братська могила червоногвардійців на Куликовому полі. Історики стверджують, що в тій самій могилі поховані також захисники Української Народної Республіки. Мерія планує провести ексгумацію тіл.

Про це на засіданні виконкому Одеської міської ради повідомив начальник управління по роботі з ЮНЕСКО та охорони культурної спадщини Федір Стоянов.

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Братська могила

За словами посадовця, на Куликовому полі розташовані поховання жертв боїв, які точилися у січні 1918 року між прихильниками Української Народної Республіки та більшовиками. Причому, поховані там як бійці Червоної армії, так і захисники УНР.

"Цей об’єкт має підземну частину — поховання, та надземну частину — надгробний знак", — відзначив Федір Стоянов.

Що робитиме мерія

Він зауважив, що рішення про демонтаж не підлягає оскарженню. Тому треба уточнювати саму технологію проведення робіт.

"Цілком ймовірно, що окрім демонтажу надгробку буде потрібно провести ексгумацію та перенесення останків жертв січневих боїв на одне з кладовищ Одеси", — відзначив Федір Стоянов.

Спільне поховання

Зазначимо, що братня могила на Куликовому полі з'явилася одразу після боїв у 1918 році. У ній поховані 119 учасників подій. Як розповів журналістам Новини.LIVE історик Андрій Здоров, рішення про поховання ухвалив виконавчий комітет Ради робітничих депутатів.

"В братній могилі будуть поховані як наші товариші, так і гайдамаки, за винятком явних контрреволюціонерів, трупи яких будуть поховані окремо. Від імені Ради покласти на могилу вінок із такими написами: "Жертвам социальной революции от Совета рабочих депутатов и Товарищам украинцам — жертвам бужуазной провокации — от Совета рабочих депутатов", — цитує документ історик.

Нагадаємо, в Одесі демонтують дев'ятнадцять пам'ятників, серед яких монументи на честь Пушкіна, Бабеля і Висоцького.

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