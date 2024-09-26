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Обратная сторона декоммунизации — в Одессе снесут захоронения воинов УНР

26 сентября 2024 14:18
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе снесут могилу бойцов УНР — при чем здесь декоммунизация
Братская могила на Куликовом поле в Одессе. Фото: commons.wikimedia
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В списке монументов, которые должны быть демонтированы в Одессе, фигурирует братская могила красногвардейцев на Куликовом поле. Историки утверждают, что в той же могиле похоронены также защитники Украинской Народной Республики. Мэрия планирует провести эксгумацию тел.

Об этом на заседании исполкома Одесского городского совета сообщил начальник управления по работе с ЮНЕСКО и охраны культурного наследия Федор Стоянов.

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Братская могила

По словам чиновника, на Куликовом поле расположены захоронения жертв боев, которые шли в январе 1918 года между сторонниками Украинской Народной Республики и большевиками. Причем похоронены там как бойцы Красной армии, так и защитники УНР.

"Этот объект имеет подземную часть — захоронение, и надземную часть — надгробный знак", — отметил Федор Стоянов.

Что будет делать мэрия

Он отметил, что решение о демонтаже не подлежит обжалованию. Поэтому нужно уточнять саму технологию проведения работ.

"Вполне вероятно, что кроме демонтажа надгробия потребуется провести эксгумацию и перенос останков жертв январских боев на одно из кладбищ Одессы", — отметил Федор Стоянов.

Общее захоронение

Отметим, что братская могила на Куликовом поле появилась после боев в 1918 году. В ней похоронены 119 участников событий. Как рассказал журналистам Новини.LIVE историк Андрей Здоров, решение о погребении принял исполнительный комитет Совета рабочих депутатов.

"В братской могиле будут похоронены как наши товарищи, так и гайдамаки, за исключением явных контрреволюционеров, трупы которых будут похоронены отдельно. От имени Совета возложить на могилу венок с такими надписями: "Жертвам социальной революции от Совета Рабочих депутатов и Товарищам украинцам — жертвам буржуазной провокации — от Совета рабочих депутатов", — цитирует документ историк.

Напомним, в Одессе демонтируют девятнадцать памятников, среди которых монументы в честь Пушкина, Бабеля и Высоцкого.

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Одесса декоммунизация памятник Новости Одессы могила

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