В Одесі активісти демонтували зображення Леніна та радянську зірку

Знесення зображення Леніна в Одесі. Фото: Суспільне.Одеса

Вранці 28 вересня активісти демонтували зображення ордена Леніна з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 квітня. Акцію підтримали деякі одесити.

Про це у суботу, 28 вересня, повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зображення ордена Леніна на площі 10 квітня декілька разів атакували активісти. Так, у ніч на 7 вересня в Одесі активісти демонтували зображення, які розміщені з боку Аркадії. Вони пояснили свій вчинок небажанням влади прибрати російські символи з публічного простору. Ба більше, ордени уже самі відвалювалися й несли небезпеку для містян, які там прогулюються. Одеським активістам, щоб "віддерти" Леніна, знадобились тільки молоток, брусок дерев'яний та лом.

Зображення з іншого боку, після численних звернень в міськраду, активісти намагалися прибрати вранці 22 вересня. Акцію зупинила поліція.

Декомунізація в Одесі

Нагадаємо, в Одесі демонтують 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. У списку опинилися і ті монументи, які вже знесені або демонтовані.

Додамо, Верховна Рада України ухвалила перейменування 26 населених пунктів в Одеській області. Усі вони підпали під закон про декомунізацію та деколонізацію України. Таким чином південний регіон продовжує позбавлятися російського та радянського минулого.