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З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

23 вересня 2024 18:17
Рвачова Анастасія - редактор
Перейменування населених пунктів на Одещині: одесити підтримують чи ні
Люди виступають за деколонізацію України. Фото: Радіо Свобода
Рвачова Анастасія - редактор

Верховна Рада України ухвалила перейменування 26 населених пунктів в Одеській області. Усі вони підпали під закон про декомунізацію та деколонізацію України. Таким чином південний регіон продовжує позбавлятися російського та радянського минулого. Для нашої країни, особливо у часи великої війни, це потрібні рішення. Але чи думають так звичайні громадяни? 

Думку одеситів про перейменування селищ Одещини журналісти Новини.LIVE запитали в людей. 

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Правильне рішення

Більшість одеситів позитивно поставилася до перейменування населених пунктів. Люди наголошують, що цю кампанію потрібно було почати ще давно, адже в Україні не має бути нічого російського. Про це каже і Ганна, яка повністю задоволена новими назвами, хоча й зізнається, що одразу всі запамʼятати буде важко. 

"Цілком підтримую. Це завжди на часі. Треба відходити від старих радянських та проросійських назв", — розповідає Ганна. 

Одеситка Ганна. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Ганна. Фото: Новини.LIVE

Дівчину підтримує й одеситка Неоніла. За словами пенсіонерки, їй подобається осучаснення містечок та вулиць України, бо старі назви пережили своє. 

"Звичайно, підтримую. Мені українські аналоги більше подобаються, а от парк Горького взагалі не подобався. Тому я рада цьому", — додає Неоніла. 

Пенсіонерка Неоніла. Фото: Новини.LIVE
Пенсіонерка Неоніла. Фото: Новини.LIVE

Перейменування не на часі

Але також знайшлися люди, які не згодні з таким рішенням Верховної Ради. За словами одеситки Лариси, зараз є проблеми набагато важливіші — зокрема, здорожчання цін, комунальних послуг та інших факторів, які впливають на життя українців. 

"Це все дрібниці. Яка зараз різниця? Головне — як люди зараз живуть. Дехто на смітниках собі їжу шукає. А перейменування, я думаю, можуть почекати", — наголошує Лариса. 

Одеситка Лариса. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Лариса. Фото: Новини.LIVE

На думку Наталі, теж не варто зараз цим займатися, бо "люди і так заведені". Але водночас не вважає таке рішення зовсім непотрібним — лише запроваджувати його необхідно поступово. 

"Я вважаю, що це зараз не на часі. Є більш глобальні питання, які потрібно вирішувати, а не перейменовувати. Це можна робити, але поступово. А не усе одразу", — підсумовує  Наталя.

Одеситка Наталя. Фото: Новини.LIVE
Одеситка Наталя. Фото: Новини.LIVE

Закон про деколонізацію набрав чинності влітку минулого року. З того часу по всій Україні поступово перейменовували населені пункти та вулиці, повʼязані з РФ. На Одещині цей факт спочатку сприйняли досить болісно, проте з часом люди зрозуміли необхідність таких рішень. Тож найближчим часом нашу країну майже нічого не повʼязуватиме з агресором. Навіть Пушкіну в Одесі залишилися лічені дні. 

Одеса українці Одеська область опитування декомунізація Новини Одеси перейменування

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