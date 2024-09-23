Переименование населенных пунктов в Одесской области: одесситы поддерживают или нет

Люди выступают за деколонизацию Украины. Фото: Радио Свобода

Верховная Рада Украины приняла переименование 26 населенных пунктов в Одесской области. Все они подверглись закону о декоммунизации и деколонизации Украины. Таким образом, южный регион продолжает избавляться от российского и советского прошлого. Для нашей страны, особенно во время войны, это нужные решения. Но думают ли так простые граждане?

Мнение одесситов о переименовании поселков Одесской области журналисты Новини.LIVE спросили у людей.

Читайте также:

Правильное решение

Большинство одесситов положительно отнеслись к переименованию населенных пунктов. Люди отмечают, что эту кампанию нужно было начать еще давно, ведь в Украине не должно быть ничего российского. Об этом говорит и Анна, полностью удовлетворенная новыми названиями, хотя и признается, что сразу все запомнить будет трудно.

"Вполне поддерживаю. Это всегда актуально. Надо отходить от старых советских и пророссийских названий", — рассказывает Анна.

Одесситка Анна. Фото: Новини.LIVE

Девушку поддерживает и одесситка Неонила. По словам пенсионерки, ей нравится осовременивание городков и улиц Украины, потому что старые названия пережили свое.

"Конечно, поддерживаю. Мне украинские аналоги больше нравятся, а вот парк Горького вообще не нравился. Поэтому я рада этому", — добавляет Неонила.

Пенсионерка Неонила. Фото: Новини.LIVE

Переименование не ко времени

Но также нашлись люди, которые не согласны с таким решением Верховной Рады. По словам одесситки Ларисы, сейчас проблемы гораздо важнее — в частности, подорожание цен, коммунальных услуг и других факторов, которые влияют на жизнь украинцев.

"Это все мелочи. Какая сейчас разница? Главное — как люди сейчас живут. Некоторые на помойках себе еду ищут. А переименования, я думаю, могут подождать", — отмечает Лариса.

Одесситка Лариса. Фото: Новини.LIVE

По мнению Наталии, тоже не стоит сейчас этим заниматься, потому что "люди и так заведенные". Но в то же время не считает такое решение совсем ненужным — вводить его необходимо постепенно.

"Я считаю, что это сейчас не ко времени. Есть более глобальные вопросы, которые нужно решать, а не переименовывать. Это можно делать, но постепенно. А не все сразу", — заключает Наталья.

Одесситка Наталья. Фото: Новини.LIVE

Закон о деколонизации вступил в силу летом прошлого года. С этого времени по всей Украине постепенно переименовывали населенные пункты на улицы, связанные с РФ. В Одесской области этот факт поначалу восприняли довольно болезненно, однако со временем люди поняли необходимость таких решений. Поэтому в ближайшее время наша страна почти ничего не будет связывать с агрессором. Даже Пушкину в Одессе остались считанные дни.