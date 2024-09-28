В Одессе активисты демонтировали изображение Ленина и советскую звезду

Снос изображения Ленина в Одессе. Фото: Суспільне.Одеса

Утром 28 сентября активисты демонтировали изображение ордена Ленина из памятника "Крылья победы" на площади 10 апреля. Акцию поддержали некоторые одесситы.

Об этом в субботу, 28 сентября, сообщают местные Telegram-каналы.

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Изображение ордена Ленина на площади 10 апреля несколько раз атаковали активисты. Так, в ночь на 7 сентября в Одессе активисты демонтировали изображения, размещенные со стороны Аркадии. Они объяснили свой поступок нежеланием власти убрать русские символы из публичного пространства. Более того, ордена уже сами отваливались и несли опасность для прогуливающихся там горожан. Одесским активистам, чтобы оторвать Ленина, понадобились только молоток, брусок деревянный и лом.

Изображение с другой стороны, после многочисленных обращений в горсовет, активисты пытались убрать утром 22 сентября. Акцию остановила полиция.

Декоммунизация в Одессе

Напомним, в Одессе демонтируют 19 памятников , связанных с русской и советской историей и культурой. В списке оказались и те монументы, которые уже снесены или демонтированы.

Верховная Рада Украины приняла переименование 26 населенных пунктов в Одесской области. Все они подверглись закону о декоммунизации и деколонизации Украины. Таким образом, южный регион продолжает избавляться от российского и советского прошлого.