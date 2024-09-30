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Пушкин в пакете — над памятником перед Одесской мэрией снова надругались

30 сентября 2024 09:14
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе Пушкина завернули в пакет
На памятник Пушкину надели пакет. Фото: "Деколонизация. Украина"
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На бюст Пушкина перед зданием Одесского городского совета надели розовый целлофановый пакет. Отметим, что согласно распоряжению ОВА и решению горисполкома памятник подлежит демонтажу.

Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация. Украина".

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Активисты не раз требовали снести памятник Пушкину на Думской площади. В частности, в ноябре прошлого года художник Ярослав Войцеховский облил его краской. В то же время противники демонтажа отмечали историческую ценность памятника и то, что он был установлен на добровольные пожертвования одесситов.

Что сносят

Напомним, в Одессе должны демонтировать 19 памятников, связанных с российской и советской историей и культурой. Среди них, кроме бюста Пушкина, также монументы, посвященные Исааку Бабелю и Владимиру Высоцкому.

Ранее мы сообщали, что в Одессе снесут памятный знак на месте братской могилы, в которой похоронены вместе красногвардейцы и воины УНР.

Также на площади 10 апреля из памятника "Крылья победы" активисты демонтировали последнее изображение ордена Ленина.

Одесса декоммунизация памятник активисты Новости Одессы

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