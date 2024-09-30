В Одессе Пушкина завернули в пакет

Пушкин в пакете — над памятником перед Одесской мэрией снова надругались
На бюст Пушкина перед зданием Одесского городского совета надели розовый целлофановый пакет. Отметим, что согласно распоряжению ОВА и решению горисполкома памятник подлежит демонтажу.
Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация. Украина".
Поэт в пакете
Активисты не раз требовали снести памятник Пушкину на Думской площади. В частности, в ноябре прошлого года художник Ярослав Войцеховский облил его краской. В то же время противники демонтажа отмечали историческую ценность памятника и то, что он был установлен на добровольные пожертвования одесситов.
Что сносят
Напомним, в Одессе должны демонтировать 19 памятников, связанных с российской и советской историей и культурой. Среди них, кроме бюста Пушкина, также монументы, посвященные Исааку Бабелю и Владимиру Высоцкому.
Ранее мы сообщали, что в Одессе снесут памятный знак на месте братской могилы, в которой похоронены вместе красногвардейцы и воины УНР.
Также на площади 10 апреля из памятника "Крылья победы" активисты демонтировали последнее изображение ордена Ленина.
Читайте Новини.LIVE!