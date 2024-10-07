В Одесі мітинг на захист Пушкіна – люди просять не зносити пам'ятник

Одесити на мітингу біля ОВА. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Історія з демонтажем памʼятників російським діячам в Одесі продовжується. Сьогодні одеситі знову вийшли під будівлю ОВА з вимогами залишити Пушкіна, Бабеля та інших на своїх місцях. Озброївшись плакатами, люди намагаються достукатися до чиновників, щоб їхня думка та аргументи теж були почуті.

Чого досягли пікетники і кого вони звинувачують у своїх бідах, дізнавались журналісти Новини.LIVE.

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Переписування історії

Через сильний дощ на мітинг сьогодні прийшла невелика частина одеситів, але вони заявляють, що жодні примхи стихії не змінять їхньої позиції щодо "переписування історії Одеси". Люди впевнені, рішення ухвалені без урахування думки самих містян.

"Це політика дискримінації російської мови, російської культури та російськомовних українців. Ми виступаємо не лише за російську культуру, ми виступаємо проти дискримінації російської мови. Бо це вдарить по всіх, адже приведе до диктатури", — розповідає одеський журналіст Леонід Штекель.

Одеський журналіст Леонід Штекель. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також він додає, що такі рішення повторюють більшовицькі, адже саме радянська влада знищувала усе, що хоч якось було пов'язане з минулим. Уподібнюватися їм сьогодні не варто — впевнені люди.

Порушення декларації ООН

Мітингувальники наголошують на тому, що рішенням про декомунізацію та деколонізацію, обласна влада порушує права людей щодо національної мови. Як каже Леонід Шекель, в Одесі дуже багато людей вважають рідною саме російську.

"Я з дитинства говорю російською, як і тисячі одеситів. І мені важко усвідомлювати, що її зараз намагаються заборонити. Я добре знаю українську і люблю її, проте мені простіше висловлювати думки саме російською. Як вчили класики", — підкреслює Штекель.

Одесити на мітингу біля ОВА. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Журналіста підтримує й інший одесит, який не розуміє, чому зараз так багато уваги прикуто саме до мови. За його словами, "ворога вбивають не мови, а кулі" — і саме на цьому сьогодні слід акцентувати. А поважати варто усі мови світу, бо вони допомагають говорити та чути.

"В Одесі, та й в Україні, немає ніякого статусу у російської. Але це моя рідна мова. Але зараз намагаються вдати, що її немає. Але це якась маячня, тому що ми говоримо в більшості в Одесі, російською — це факт життя. Воно може не в законі, але в житті є", — зазначає одесит Михайло Голубов.

Одесит Михайло Голубов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас чоловік наголошує, що варто також розвивати українську, але "без боротьби з російською". Як він каже, це неминуче буде, але треба зробити максимально обережно.

Залишити, але не всіх

Слід сказати, що активісти відстоюють не всі памʼятники та перейменування. Так, Михайло Голубов розповідає, що позбутися бульвару Жванецького слід було, адже він жив вже під час російської агресії та отримував нагороди з рук Путіна, в той час, коли РФ вже анексувала Крим та окуповувала Донбас.

"Він жив в контексті цієї війни. І поводився не дуже добре до своєї країни та свого міста. І таке рішення я розумію та підтримую. Але до чого тут Пушкін, Ільф та Петров і Бабель? Вони всі просто притягнуті за вуха", — каже одесит.

Одесити виступають проти зносу памʼятників. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Патріоти проти зносу памʼятників

Варто сказати, що протестувальники обурюються, коли їх називають проросійськими активістами. Зокрема, Голубов наголошує на тому, що вони виступають за Україну ще з Євромайдану та підтримують її незалежність та суверенність.

"Ми патріоти і сподіваємося на краще для усіх громадян. І не треба показувати нас страшними — ми цивілізовані люди, які будуть боротися за своє до останнього", — підсумовує пан Голубов.

Мітингувальники виступають проти перейменування вулиць. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Одесити наголошують, що будуть мітингувати кожного тижня, доки не почують їхні вимоги. Адже думка кожного городянина при ухваленні рішень має бути врахована.

Нагадаємо, в Одесі планують знести памʼятник Пушкіну. Думки щодо цього розділилися, а що думають одесити — читайте у матеріалі.

Також ми писали, що у списку монументів, які мають демонтувати в Одесі, фігурує братська могила червоногвардійців на Куликовому полі. Історики стверджують, що в тій самій могилі поховані також захисники Української Народної Республіки. Мерія планує провести ексгумацію тіл.