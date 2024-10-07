Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна arrow

Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

7 жовтня 2024 14:32
Рвачова Анастасія - редактор
В Одесі мітинг на захист Пушкіна – люди просять не зносити пам'ятник
Одесити на мітингу біля ОВА. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Історія з демонтажем памʼятників російським діячам в Одесі продовжується. Сьогодні одеситі знову вийшли під будівлю ОВА з вимогами залишити Пушкіна, Бабеля та інших на своїх місцях. Озброївшись плакатами, люди намагаються достукатися до чиновників, щоб їхня думка та аргументи теж були почуті.

Чого досягли пікетники і кого вони звинувачують у своїх бідах, дізнавались журналісти Новини.LIVE

Читайте також:

Переписування історії

Через сильний дощ на мітинг сьогодні прийшла невелика частина одеситів, але вони заявляють, що жодні примхи стихії не змінять їхньої позиції щодо "переписування історії Одеси". Люди впевнені, рішення ухвалені без урахування думки самих містян.

"Це політика дискримінації російської мови, російської культури та російськомовних українців. Ми виступаємо не лише за російську культуру, ми виступаємо проти дискримінації російської мови. Бо це вдарить по всіх, адже приведе до диктатури", — розповідає одеський журналіст Леонід Штекель. 

Одеський журналіст Леонід Штекель. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеський журналіст Леонід Штекель. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також він додає, що такі рішення повторюють більшовицькі, адже саме радянська влада знищувала усе, що хоч якось було пов'язане з минулим. Уподібнюватися їм сьогодні не варто — впевнені люди.

Порушення декларації ООН

Мітингувальники наголошують на тому, що рішенням про декомунізацію та деколонізацію, обласна влада порушує права людей щодо національної мови. Як каже Леонід Шекель, в Одесі дуже багато людей вважають рідною саме російську. 

"Я з дитинства говорю російською, як і тисячі одеситів. І мені важко усвідомлювати, що її зараз намагаються заборонити. Я добре знаю українську і люблю її, проте мені простіше висловлювати думки саме російською. Як вчили класики", — підкреслює Штекель. 

Одесити на мітингу біля ОВА. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесити на мітингу біля ОВА. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Журналіста підтримує й інший одесит, який не розуміє, чому зараз так багато уваги прикуто саме до мови. За його словами, "ворога вбивають не мови, а кулі" — і саме на цьому сьогодні слід акцентувати. А поважати варто усі мови світу, бо вони допомагають говорити та чути. 

"В Одесі, та й в Україні, немає ніякого статусу у російської. Але це моя рідна мова. Але зараз намагаються вдати, що її немає. Але це якась маячня, тому що ми говоримо в більшості в Одесі, російською — це факт життя. Воно може не в законі, але в житті є", — зазначає одесит Михайло Голубов. 

Одесит Михайло Голубов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесит Михайло Голубов. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас чоловік наголошує, що варто також розвивати українську, але "без боротьби з російською". Як він каже, це неминуче буде, але треба зробити максимально обережно. 

Залишити, але не всіх

Слід сказати, що активісти відстоюють не всі памʼятники та перейменування. Так, Михайло Голубов розповідає, що позбутися бульвару Жванецького слід було, адже він жив вже під час російської агресії та отримував нагороди з рук Путіна, в той час, коли РФ вже анексувала Крим та окуповувала Донбас. 

"Він жив в контексті цієї війни. І поводився не дуже добре до своєї країни та свого міста. І таке рішення я розумію та підтримую. Але до чого тут Пушкін, Ільф та Петров і Бабель? Вони всі просто притягнуті за вуха", — каже одесит.

Одесити виступають проти зносу памʼятників. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесити виступають проти зносу памʼятників. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Патріоти проти зносу памʼятників

Варто сказати, що протестувальники обурюються, коли їх називають проросійськими активістами. Зокрема, Голубов наголошує на тому, що вони виступають за Україну ще з Євромайдану та підтримують її незалежність та суверенність. 

"Ми патріоти і сподіваємося на краще для усіх громадян. І не треба показувати нас страшними — ми цивілізовані люди, які будуть боротися за своє до останнього", — підсумовує пан Голубов. 

Мітингувальники виступають проти перейменування вулиць. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Мітингувальники виступають проти перейменування вулиць. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Одесити наголошують, що будуть мітингувати кожного тижня, доки не почують їхні вимоги. Адже думка кожного городянина при ухваленні рішень має бути врахована.

Нагадаємо, в Одесі планують знести памʼятник Пушкіну. Думки щодо цього розділилися, а що думають одесити — читайте у матеріалі. 

Також ми писали, що у списку монументів, які мають демонтувати в Одесі, фігурує братська могила червоногвардійців на Куликовому полі. Історики стверджують, що в тій самій могилі поховані також захисники Української Народної Республіки. Мерія планує провести ексгумацію тіл.

Одеса мітинг декомунізація пам'ятник Новини Одеси війна перейменування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

00:04 В Одесі жінка намагалася повісити російський прапор — відео

00:02 Смерть Богдана Сташківа у ДТП на Закарпатті — як прославився легендарний співак

7 жовтня 2024

23:56 У Сумах чули вибух — військові попереджали про КАБ на місто

23:55 Стало відомо, скільки українців добровільно звернулися до центрів рекрутингу

23:53 Воював на боці Росії — в Івано-Франківську судили полоненого українця

23:39 На Львівщині на горі Лисівка знайшли унікальні артефакти енеоліту — фоторепортаж

23:33 Британія виділяє 4,5 млрд доларів на закупівлю військового озброєння для України

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

23:16 Футболіст з України зустрівся з Байденом у Білому домі — фото

22:52 Прем'єр Словаччини Фіцо запропонував вдарити по Брюсселю ракетою

22:41 Очільник Укрзалізниці Лященко йде у відставку — хто може його замінити

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Text

13:00 Балістична атака на Київ та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:53 Адвокатка зробила заяву щодо відповідальності за корупційні злочини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник