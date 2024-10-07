В Одессе митинг в защиту Пушкина – люди просят не сносить памятник

Одесситы на митинге возле ОВА. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

История с демонтажем памятников российским деятелям в Одессе продолжается. Сегодня одесситы снова вышли под здание ОВА с требованиями оставить Пушкина, Бабеля и других на своих местах. Вооружившись плакатами, люди пытаются достучаться до чиновников, чтобы их мнение и аргументы тоже были услышаны.

Чего добились пикетчики и кого они обвиняют в своих бедах, узнавали журналисты Новини.LIVE.

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Переписка истории

Из-за сильного дождя на митинг сегодня пришла небольшая часть одесситов, но они заявляют, что никакие капризы стихии не изменят их позиции по "переписыванию истории Одессы". Люди уверены, решения приняты без учета мнения самих горожан.

"Это политика дискриминации русского языка, русской культуры и русскоязычных украинцев. Мы выступаем не только за русскую культуру, мы выступаем против дискриминации русского языка. Это ударит по всем, ведь приведет к диктатуре", — рассказывает одесский журналист Леонид Штекель.

Одесский журналист Леонид Штекель. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также он добавляет, что такие решения повторяют большевистские, ведь именно советские власти уничтожали все, что хоть как-то было связано с прошлым. Уподобляться им сегодня не стоит — уверены люди.

Нарушение декларации ООН

Митингующие отмечают, что решением о декоммунизации и деколонизации, областные власти нарушают права людей относительно национального языка. Как говорит Леонид Шекель, в Одессе очень многие считают родным именно русский.

"Я с детства говорю по-русски, как и тысячи одесситов. И мне трудно осознавать, что ее сейчас пытаются запретить. Я хорошо знаю украинский и люблю его, однако мне проще высказывать мнения именно по-русски. Как учили классики ", — подчеркивает господин Штекель.

Одесситы на митинге возле ОВА. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Журналиста поддерживает и другой одессит, не понимающий, почему сейчас так много внимания приковано именно к языку. По его словам, "врага убивают не языки, а пули" — и именно на этом сегодня следует акцентировать. А уважать следует все языки мира, потому что они помогают говорить и слышать.

"В Одессе, да и в Украине, нет никакого статуса у русского. Но это мой родной язык. Но сейчас пытаются сделать вид, что его нет. Но это какой-то бред, потому что мы говорим в большинстве в Одессе, на русском — это факт жизни. Оно может не в законе, но в жизни есть", — отмечает одессит Михаил Голубов.

Одессит Михаил Голубов. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время мужчина отмечает, что следует также развивать украинский, но "без борьбы с русским". Как он говорит, это будет неизбежно, но надо сделать максимально осторожно.

Оставить, но не всех

Следует сказать, что активисты отстаивают не все памятники и переименования. Да, Михаил Голубов рассказывает, что избавиться от бульвара Жванецкого следовало, ведь он жил уже во время российской агрессии и получал награды из рук Путина, в то время, когда РФ уже аннексировала Крым и оккупировала Донбасс.

"Он жил в контексте этой войны. И вел себя не очень хорошо к своей стране и своему городу. И такое решение я понимаю и поддерживаю. Но при чем здесь Пушкин, Ильф и Петров и Бабель? Они все просто притянуты за уши", — говорит одессит.

Одесситы выступают против сноса памятников. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Патриоты против сноса памятников

Следует сказать, что протестующие возмущаются, когда их называют пророссийскими активистами. В частности, Голубов отмечает, что они выступают за Украину еще с Евромайдана и поддерживают ее независимость и суверенность.

"Мы патриоты и надеемся на лучшее для всех граждан. И не надо показывать нас страшными — мы цивилизованные люди, которые будут бороться за свое до последнего", — заключает господин Голубов.

Митингующие выступают против переименования улиц. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Одесситы подчеркивают, что будут митинговать каждую неделю, пока не услышат их требования. Ведь мнение каждого горожанина при принятии решений должно быть учтено.

Напомним, в Одессе планируется снести памятник Пушкину. Мнения по этому поводу разделились, а что думают одесситы — читайте в материале.

Также мы писали, что в списке монументов, которые должны быть демонтированы в Одессе, фигурирует братская могила красногвардейцев на Куликовом поле. Историки утверждают, что в той же могиле похоронены также защитники Украинской Народной Республики. Мэрия планирует провести эксгумацию тел.