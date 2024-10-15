В Одессе снова залили краской Пушкина

Памятник Пушкину залили краской. Фото: Telegram

Бюст русского поэта Александра Пушкина, установленный перед зданием Одесского городского совета, разукрасили красной краской. Таким образом активисты призывают демонтировать памятник.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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История вопроса

Напомним, памятник Пушкину перед зданием мэрии подлежит сносу согласно распоряжению Одесской ОВД. В то же время, в обществе нет общего мнения по этому поводу. Часть одесситов активно выступает за демонтаж. В частности, они уже не раз заливали бюст краской и натягивали на него пакет. Кроме того, противники сноса объявили еженедельный пикет у здания ОВА.

Напомним, мы опросили одесситов, как они относятся к демонтажу памятника Пушкину.

Также в центре Одессы исчез, а затем снова появился памятный знак в честь ЮНЕСКО.