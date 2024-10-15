В Одессе снова залили краской Пушкина

Залили бюст краской — в центре Одессы снова надругались над Пушкиным
Бюст русского поэта Александра Пушкина, установленный перед зданием Одесского городского совета, разукрасили красной краской. Таким образом активисты призывают демонтировать памятник.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
История вопроса
Напомним, памятник Пушкину перед зданием мэрии подлежит сносу согласно распоряжению Одесской ОВД. В то же время, в обществе нет общего мнения по этому поводу. Часть одесситов активно выступает за демонтаж. В частности, они уже не раз заливали бюст краской и натягивали на него пакет. Кроме того, противники сноса объявили еженедельный пикет у здания ОВА.
Напомним, мы опросили одесситов, как они относятся к демонтажу памятника Пушкину.
Также в центре Одессы исчез, а затем снова появился памятный знак в честь ЮНЕСКО.
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