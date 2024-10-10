В Одесі зник знак на честь ЮНЕСКО

Постамент, з якого зникла табличка. Фото: Facebook/Володимир Богатирьов

На розі вулиць Ланжеронівської та Італійської (Пушкінської) зникла інформаційна табличка, присвячена включенню історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її урочисто відкрили минулого року у присутності керівництва міста та представників українського уряду.

Про зникнення повідомив у Facebook одесит Володимир Богатирьов.

Читайте також:

Одесит опублікував фото, на якому видно, що табличка зникла з постаменту. При цьому кріплення залишилися на місці.

У мерії ситуацію поки не коментували.

Нагадаємо, пам'ятний знак відкрили 4 квітня 2023 року. Табличка була встановлена на мармуровому постаменті, прикрашеному орнаментами, які символізують різні культури, що вплинули на розвиток Одеси.

Початковий вигляд пам'ятного знака. Фото: Новини.LIVE

Центр Одеси в ЮНЕСКО

Зазначимо, що під охорону ЮНЕСКО потрапила лише частина центру Одеси. Охоронна зона обмежена такими локаціями:

алея Суворовська;

пров. Нахімова;

парк Шевченка;

спуск Карантинний;

спуск Польський;

вул. Жуковського;

вул. Преображенська;

вул. Приморська;

вул. Садова;

пл. Соборна;

вул. Торгівельна.

У цих межах розташовано 42 пам'ятки культурної спадщини національного та місцевого значення.

Нагадаємо, в Одесі відбуваються мітинги проти зносу пам'ятника Пушкіну. Щоправда, акції досить малочисельні.

Також у Прохоровському сквері радянський танк перефарбували у національні кольори.