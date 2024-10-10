В Одесі зник знак на честь ЮНЕСКО

Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак
На розі вулиць Ланжеронівської та Італійської (Пушкінської) зникла інформаційна табличка, присвячена включенню історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її урочисто відкрили минулого року у присутності керівництва міста та представників українського уряду.
Про зникнення повідомив у Facebook одесит Володимир Богатирьов.
Одесит опублікував фото, на якому видно, що табличка зникла з постаменту. При цьому кріплення залишилися на місці.
У мерії ситуацію поки не коментували.
Нагадаємо, пам'ятний знак відкрили 4 квітня 2023 року. Табличка була встановлена на мармуровому постаменті, прикрашеному орнаментами, які символізують різні культури, що вплинули на розвиток Одеси.
Центр Одеси в ЮНЕСКО
Зазначимо, що під охорону ЮНЕСКО потрапила лише частина центру Одеси. Охоронна зона обмежена такими локаціями:
- алея Суворовська;
- пров. Нахімова;
- парк Шевченка;
- спуск Карантинний;
- спуск Польський;
- вул. Жуковського;
- вул. Преображенська;
- вул. Приморська;
- вул. Садова;
- пл. Соборна;
- вул. Торгівельна.
У цих межах розташовано 42 пам'ятки культурної спадщини національного та місцевого значення.
Нагадаємо, в Одесі відбуваються мітинги проти зносу пам'ятника Пушкіну. Щоправда, акції досить малочисельні.
Також у Прохоровському сквері радянський танк перефарбували у національні кольори.
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