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Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак

10 жовтня 2024 11:39
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі зник знак на честь ЮНЕСКО
Постамент, з якого зникла табличка. Фото: Facebook/Володимир Богатирьов
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На розі вулиць Ланжеронівської та Італійської (Пушкінської) зникла інформаційна табличка, присвячена включенню історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її урочисто відкрили минулого року у присутності керівництва міста та представників українського уряду.

Про зникнення повідомив у Facebook одесит Володимир Богатирьов

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Одесит опублікував фото, на якому видно, що табличка зникла з постаменту. При цьому кріплення залишилися на місці.

У мерії ситуацію поки не коментували.

Нагадаємо, пам'ятний знак відкрили 4 квітня 2023 року. Табличка була встановлена на мармуровому постаменті, прикрашеному орнаментами, які символізують різні культури, що вплинули на розвиток Одеси. 

Простояв півтора роки — з центру Одеси таємничо зник пам'ятний знак - фото 1
Початковий вигляд пам'ятного знака. Фото: Новини.LIVE 

Центр Одеси в ЮНЕСКО

Зазначимо, що під охорону ЮНЕСКО потрапила лише частина центру Одеси. Охоронна зона обмежена такими локаціями: 

  • алея Суворовська;
  • пров. Нахімова;
  • парк Шевченка;
  • спуск Карантинний;
  • спуск Польський;
  • вул. Жуковського;
  • вул. Преображенська;
  • вул. Приморська;
  • вул. Садова;
  • пл. Соборна;
  • вул. Торгівельна.

У цих межах розташовано 42 пам'ятки культурної спадщини національного та місцевого значення.

Нагадаємо, в Одесі відбуваються мітинги проти зносу пам'ятника Пушкіну. Щоправда, акції досить малочисельні.

Також у Прохоровському сквері радянський танк перефарбували у національні кольори.

Одеса ЮНЕСКО зникнення пам'ятник Новини Одеси

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