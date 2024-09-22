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В Одесі радянський танк перефарбували у національні кольори

22 вересня 2024 16:36
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Активісти пофарбували пам'ятник танку в Одесі
Активісти перефарбовують танк. Фото: Telegram/ХО
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Бронетрактор "НИ", або "танк "На испуг", встановлений у сквері на розі вулиць Розумовської та М'ясоїдівської, перефарбували у синьо-жовті кольори. Такі танки використовувалися під час Другої світової війни. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Що сталося

Активісти пофарбували танк у кольори національного прапора. 

Відзначимо, що пам'ятник танку відкрили у 1971 році, до тридцятиріччя початку оборони Одеси. Він вважається пам'яткою історії місцевого значення.  

Що відомо про танк

Танки "НИ" виготовлялися під час оборони Одеси у 1941 році через гостру нестачу техніки у радянських військ. Вони випускалися міським заводом імені Січневого повстання. Фактично це були трактори або тягачі, обшиті зварними броньовими або просто сталевими листами. Такі листи постачав судноремонтний завод. Озброєння "танка" складалося з легкої гармати або двох кулеметів. Їх встановлювали в обертових баштах. Причому використовували як справжні башти від підбитих танків, так і саморобні конструкції.  

Нагадаємо, сьогодні в Одесі активісти намагалися демонтувати зображення ордена Леніна на пам'ятнику "Крила перемоги", але їм завадила поліція.

Також у сквері біля будівлі ОВА впала літера з Меморіалу борцям за Україну. 

Одеса танки пам'ятник активісти Новини Одеси

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